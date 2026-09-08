DESABAFO

Cantora acusa ator de entrar em seu quarto enquanto dormia e beijar seu pé: 'Não vou nem entrar em detalhes do que mais ele fez'

Bia Morais Falcão afirmou que acionou a polícia após o episódio e registrou um boletim de ocorrência contra Gui Giannetto

Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 14:00

Bia ficou revoltada com atitude de Gui Crédito: Reprodução

A cantora Bia Morais Falcão, integrante da Banda Prime, acusou o ator Gui Giannetto de importunação sexual após um episódio ocorrido no dia 31 de agosto, no Rio de Janeiro. Segundo o relato da artista, ela acordou durante a madrugada e percebeu que o ator estava dentro do quarto, mexendo e beijando seu pé.

Bia tornou o caso público em um vídeo publicado nas redes sociais no domingo (6). Os dois estavam no Rio para realizar um trabalho e, de acordo com a cantora, o episódio aconteceu por volta das 5h50, enquanto ela dormia. "Ele entrou no meu quarto, mexeu no meu pé, beijou o meu pé. Eu não vou nem entrar em detalhes sobre o que ele fez com o meu pé", relatou.

Casos de importunação sexual 1 de 42

Cerca de três horas depois, por volta das 9h, Bia afirmou ter acionado a polícia. Gui teria sido localizado no apartamento e ambos foram encaminhados à delegacia para prestar depoimento. A cantora registrou um boletim de ocorrência contra o ator.

Segundo Bia, durante o depoimento, Gui teria afirmado que estava "apenas contemplando" a cantora e que não teria feito nada além de beijar seu pé. "Você não tem direito de contemplar ninguém! Ninguém que não tenha te convidado para dormir com ela", rebateu Bia ao relembrar o episódio.

Cantora deixou trabalho após episódio

No relato, Bia afirmou que não teve condições psicológicas de continuar o trabalho que realizava no Rio de Janeiro. A previsão era que ela permanecesse na cidade até o dia 13 de setembro, mas decidiu antecipar sua saída. "Eu trabalho alegrando as pessoas, sorrindo para as pessoas, sendo gentil com as pessoas, e eu não me senti capaz de passar por cima desse desconforto", explicou.

Bia também disse que decidiu expor a acusação porque Gui trabalha com pessoas próximas a ela. Após publicar o vídeo, a cantora compartilhou mensagens que afirmou ter recebido de outras mulheres relatando situações semelhantes envolvendo o ator.

Durante seu relato, Bia ainda alegou que, no momento da acusação, Gui teria mencionado uma situação anterior. "Ele chegou a falar que 'Ah, é, uma vez me acusaram de um negócio assim'", contou. A afirmação é de Bia e não há, nas informações divulgadas, detalhes sobre essa suposta acusação anterior.

A cantora encerrou o vídeo fazendo um alerta para outras mulheres. "Quando vocês se sentirem desconfortáveis, falem!", declarou.