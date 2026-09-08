Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cantora acusa ator de entrar em seu quarto enquanto dormia e beijar seu pé: 'Não vou nem entrar em detalhes do que mais ele fez'

Bia Morais Falcão afirmou que acionou a polícia após o episódio e registrou um boletim de ocorrência contra Gui Giannetto

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 14:00

Bia ficou revoltada com atitude de Gui
Bia ficou revoltada com atitude de Gui Crédito: Reprodução

A cantora Bia Morais Falcão, integrante da Banda Prime, acusou o ator Gui Giannetto de importunação sexual após um episódio ocorrido no dia 31 de agosto, no Rio de Janeiro. Segundo o relato da artista, ela acordou durante a madrugada e percebeu que o ator estava dentro do quarto, mexendo e beijando seu pé.

Bia tornou o caso público em um vídeo publicado nas redes sociais no domingo (6). Os dois estavam no Rio para realizar um trabalho e, de acordo com a cantora, o episódio aconteceu por volta das 5h50, enquanto ela dormia. "Ele entrou no meu quarto, mexeu no meu pé, beijou o meu pé. Eu não vou nem entrar em detalhes sobre o que ele fez com o meu pé", relatou.

Casos de importunação sexual

Swan Tales Assis Santos por Reprodução
Homem é preso por suspeita de ejacular em passageira dentro de metrô de Salvador por Reprodução / Redes sociais
Atletas acusam professores de importunação e assédio sexual em academias de jiu-jítsu por Acervo Pessoal + Arisson Marinho/CORREIO
Atletas acusam professores de importunação e assédio sexual em academias de jiu-jítsu por Arisson Marinho/CORREIO
Atletas acusam professores de importunação e assédio sexual em academias de jiu-jítsu por Arisson Marinho/CORREIO
Atletas acusam professores de importunação e assédio sexual em academias de jiu-jítsu por Arisson Marinho/CORREIO
Atletas acusam professores de importunação e assédio sexual em academias de jiu-jítsu por Arisson Marinho/CORREIO
Atletas acusam professores de importunação e assédio sexual em academias de jiu-jítsu por Acervo Pessoal
Atletas acusam professores de importunação e assédio sexual em academias de jiu-jítsu por Acervo Pessoal
Atletas acusam professores de importunação e assédio sexual em academias de jiu-jítsu por Acervo Pessoal
Atletas acusam professores de importunação e assédio sexual em academias de jiu-jítsu por Acervo Pessoal
Atletas acusam professores de importunação e assédio sexual em academias de jiu-jítsu por Acervo Pessoal
Atletas acusam professores de importunação e assédio sexual em academias de jiu-jítsu por Acervo Pessoal
Atletas acusam professores de importunação e assédio sexual em academias de jiu-jítsu por Acervo Pessoal
Atletas acusam professores de importunação e assédio sexual em academias de jiu-jítsu por Acervo Pessoal
Atletas acusam professores de importunação e assédio sexual em academias de jiu-jítsu por Acervo Pessoal
Atletas acusam professores de importunação e assédio sexual em academias de jiu-jítsu por Acervo Pessoal
Atletas acusam professores de importunação e assédio sexual em academias de jiu-jítsu por Acervo Pessoal
Atletas acusam professores de importunação e assédio sexual em academias de jiu-jítsu por Acervo Pessoal
Atletas acusam professores de importunação e assédio sexual em academias de jiu-jítsu por Acervo Pessoal
Atletas acusam professores de importunação e assédio sexual em academias de jiu-jítsu por Acervo Pessoal
Influenciadora é vítima de importunação sexual em Poções por Reprodução
Influenciadora é vítima de importunação sexual em Poções por Reprodução
Influenciadora é vítima de importunação sexual em Poções por Reprodução
Influenciadora é vítima de importunação sexual em Poções por Reprodução
Influenciadora é vítima de importunação sexual em Poções por Reprodução
Influenciadora é vítima de importunação sexual em Poções por Reprodução
Influenciadora é vítima de importunação sexual em Poções por Reprodução
Influenciadora é vítima de importunação sexual em Poções por Reprodução
Influenciadora é vítima de importunação sexual em Poções por Reprodução
Tenente-coronel preso por importunação sexual por Reprodução
Enio Alcântara Diniz entrou na corporação em 1998 por Reprodução
Foi acusado de importunação sexual em 2018 por Reprodução
Professor foi preso após importunação sexual por Reprodução
Vereador de Camaçari, Dentinho do Sindicato (PT) responde pelos crimes de importunação sexual e violência política de gênero por Reprodução / Redes sociais
Importunação sexual gravada pela vítima por Reprodução I Redes sociais
Foram 415 vítimas de estupro na Bahia neste ano por Shutterstock
O homem preso estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de importunação sexual por Divulgação/PRF
Operação por Divulgação/Polícia Civil
Suposto crime de importunação sexual teria acontecido na escola Dom Pedro I, no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Estudantes de medicina são flagrados cometendo importunação sexual por Reprodução
Homem é detido por importunação sexual em bar na Barra por Divulgação
1 de 42
Swan Tales Assis Santos por Reprodução

Cerca de três horas depois, por volta das 9h, Bia afirmou ter acionado a polícia. Gui teria sido localizado no apartamento e ambos foram encaminhados à delegacia para prestar depoimento. A cantora registrou um boletim de ocorrência contra o ator.

Segundo Bia, durante o depoimento, Gui teria afirmado que estava "apenas contemplando" a cantora e que não teria feito nada além de beijar seu pé. "Você não tem direito de contemplar ninguém! Ninguém que não tenha te convidado para dormir com ela", rebateu Bia ao relembrar o episódio.

Leia mais

Imagem - Mãe de suposto filho de Elon Musk diz ter recusado R$ 205 milhões para não falar sobre trilionário: 'Quero dar o exemplo para os meus filhos'

Mãe de suposto filho de Elon Musk diz ter recusado R$ 205 milhões para não falar sobre trilionário: 'Quero dar o exemplo para os meus filhos'

Imagem - Gilberto Gil vai para o meio do público assistir ao show de Elton John e é tietado pelo astro em seguida: 'Você é uma lenda'

Gilberto Gil vai para o meio do público assistir ao show de Elton John e é tietado pelo astro em seguida: 'Você é uma lenda'

Imagem - Fãs detonam 'Dança dos Famosos' e acusam grupo de ser favorecido após escolha de 'Thriller': 'Covardia'

Fãs detonam 'Dança dos Famosos' e acusam grupo de ser favorecido após escolha de 'Thriller': 'Covardia'

Cantora deixou trabalho após episódio

No relato, Bia afirmou que não teve condições psicológicas de continuar o trabalho que realizava no Rio de Janeiro. A previsão era que ela permanecesse na cidade até o dia 13 de setembro, mas decidiu antecipar sua saída. "Eu trabalho alegrando as pessoas, sorrindo para as pessoas, sendo gentil com as pessoas, e eu não me senti capaz de passar por cima desse desconforto", explicou.

Bia também disse que decidiu expor a acusação porque Gui trabalha com pessoas próximas a ela. Após publicar o vídeo, a cantora compartilhou mensagens que afirmou ter recebido de outras mulheres relatando situações semelhantes envolvendo o ator.

Leia mais

Imagem - Fãs detonam 'Dança dos Famosos' e acusam grupo de ser favorecido após escolha de 'Thriller': 'Covardia'

Fãs detonam 'Dança dos Famosos' e acusam grupo de ser favorecido após escolha de 'Thriller': 'Covardia'

Imagem - Lembra dela? Eterna Globeleza, Valeria Valenssa rouba a cena aos 54 anos com vestido transparente

Lembra dela? Eterna Globeleza, Valeria Valenssa rouba a cena aos 54 anos com vestido transparente

Imagem - Marisa Orth é massacrada após homenagem 'esquisita' a ex-ator da Globo que morreu: 'Sem um pingo de noção'

Marisa Orth é massacrada após homenagem 'esquisita' a ex-ator da Globo que morreu: 'Sem um pingo de noção'

Durante seu relato, Bia ainda alegou que, no momento da acusação, Gui teria mencionado uma situação anterior. "Ele chegou a falar que 'Ah, é, uma vez me acusaram de um negócio assim'", contou. A afirmação é de Bia e não há, nas informações divulgadas, detalhes sobre essa suposta acusação anterior.

A cantora encerrou o vídeo fazendo um alerta para outras mulheres. "Quando vocês se sentirem desconfortáveis, falem!", declarou.

Gui Giannetto não se manifestou sobre as acusações.

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - É hoje! Ao ver Dora com seu sobrinho na cama, Ademir surta, parte para a porrada e briga terá até raquete em 'Quem Ama Cuida'

É hoje! Ao ver Dora com seu sobrinho na cama, Ademir surta, parte para a porrada e briga terá até raquete em 'Quem Ama Cuida'
Imagem - Loira misteriosa viraliza após aparecer em transmissão da ESPN e internet se mobiliza para tenta descobrir quem ela é

Loira misteriosa viraliza após aparecer em transmissão da ESPN e internet se mobiliza para tenta descobrir quem ela é