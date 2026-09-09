MÚSICA

Cantora baiana Ana Mametto leva miniturnê para Portugal

Repertório reúne clássicos de Caymmi, Vinícius de Moraes, Baden Powell e Aldir Blanc

Carol Neves

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 13:04

Ana Mametto Crédito: Divulgação

A cantora baiana Ana Mametto embarca para Portugal, onde realiza uma turnê entre os dias 11 e 20 de setembro. Além das apresentações do espetáculo “Saudação”, ela participa de palestras inspiradas em seu primeiro livro, “Pombagira - A Entidade Silenciada”.

No palco, Mametto revisita obras de nomes como Vinícius de Moraes, Baden Powell, Aldir Blanc, Mateus Aleluia e Dorival Caymmi. O repertório reúne canções como “Canto de Xangô”, de Baden Powell e Vinícius de Moraes, “Canoeiro”, de Caymmi, e “Nação”, de Aldir Blanc e João Bosco, além de músicas marcadas pelas interpretações de Clara Nunes.

O show propõe uma homenagem à cultura afro-brasileira e às referências artísticas da cantora, com elementos ligados à ancestralidade e à religiosidade. Ana Mametto será acompanhada por Citnes Dias, na percussão, e Yacoce Simões, no piano e na direção musical.

Em paralelo à agenda musical, a baiana discutirá temas presentes no livro “Pombagira - A Entidade Silenciada”. A obra aborda preconceitos, estereótipos, liberdade de crença, perseguição e intolerância religiosa relacionados à entidade cultuada nas religiões de matriz africana.

“O coração está feliz demais! É uma alegria imensa poder levar a potência da nossa ancestralidade para além-mar. Falar sobre Pombagira já me toca profundamente, e viver essa experiência em Portugal é a realização de um sonho. Dessa vez, além das palestras, embarco com o meu show ‘Saudação’, um trabalho pelo qual tenho um carinho mais que especial. Levo na bagagem nossa cultura, nossa fé, nossa música e a energia daqueles que vieram antes de nós”, declarou Mametto.

Roteiro Portugal 2026 – Ana Mametto

11/09 – Maia- Porto

12/09 – Pombal

18/09 – Esposende