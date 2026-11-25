DEU UM TEMPO

Cantora chora ao anunciar pausa na carreira e pede orações: 'Muita mentira e inveja'

Camyla Mello publicou um desabafo em seu Instagram na noite desta terça-feira (24)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 10:26

A cantora Camyla Mello anuncia pausa na carreira Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Camyla Mello anunciou nesta terça-feira (24) uma pausa na carreira. Em um vídeo publicado no seu perfil no Instagram, ela chorou ao contar que também encerrou o contrato com o escritório que cuidava da sua agenda e dos seus shows.

A cantora Camyla Mello 1 de 15

Segundo a artista, a escolha não era o que ela queria, mas foi necessária para proteger sua saúde mental. "Não está nem sendo fácil olhar para o celular para falar algo tão sério, mas vim comunicar o meu afastamento dos palcos, meu desligamento com o escritório que estava, e dizer para vocês que é um momento muito difícil para mim", afirmou Camyla.

Além de parar os shows, a cantora avisou que vai ficar um tempo longe das redes sociais. Ela ainda não sabe o que vai fazer no trabalho daqui para frente, mas disse que precisa focar primeiro na própria cabeça antes de decidir o futuro.

Camyla também usou o espaço para fazer uma crítica ao ambiente musical e das redes sociais. "Sei que sou muito transparente e verdadeira onde há muita mentira e inveja no meio artístico e no meio da internet", desabafou ela, sem citar nomes.

Com a voz embargada, a artista agradeceu o carinho dos amigos e dos seguidores que acompanham sua rotina e sabem o que ela passa nos bastidores. Ela pediu respeito ao momento e pediu que o público reze por sua recuperação.