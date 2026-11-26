CASO DE FAMÍLIA

Cantora famosa revela que expulsou a sogra ‘à base de vassoura’ após briga em família: ‘Gosta de se meter em tudo’

Pepita e Kayque Nogueira participam de reality ‘Ilhados com a Sogra’ ao lado de Mary Souza, mãe do influenciador

Felipe Sena

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 16:57

Cantora brigou com a sogra no Natal Crédito: Reprodução | Netflix/Instagram

A cantora e influenciadora digital Pepita abriu o jogo sobre a sogra Mary Sousa no reality “Ilhados com a Sogra”, da Netflix, ao relembrar o pior desentendimento entre família.

Casada com Kayque Nogueira, Pepita contou durante o reality que há quatro anos uma noite de Natal terminou em confusão e vassourada após a sogra se incomodar com a interferência da sogra na criação do filho recém-nascido.

Pepita 1 de 7

“A minha sogra gosta de se meter em tudo”, disse Pepita. Mary, no entanto, rebateu a nora. Pepita e Kayque Nogueira têm um filho, Lucca Antonio. Ambos se tornaram pais por meio da adoção no fim de 2021, logo após o nascimento do bebê e anunciaram publicamente em maio de 2022.

No reality, primeiro Mary explicou que sempre ajudou na rotina do neto, que na época tinha poucos meses de vida, até chegar a noite de Natal e o clima começou a pesar entre os familiares. "Ela acha que avó não pode dar opinião, vó só pode dar carinho", reclamou.

Em seguida, Pepita relembrou o episódio. “O momento de desavença que eu tive com a minha sogra, o pior para mim, foi no Natal. Eu expulsei todo mundo à base da vassoura".

Conforme divulgado pela coluna Lucas Pasin, do Metrópoles, Mary ainda expôs um comentário da nora. “Do lado dela, ela surtou. Falou que eu não queria ser avó do Luca e queria ser mãe”, desabafou.