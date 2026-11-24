CONDENADA

Cantora iraniana recebe 74 chibatadas após se apresentar sem hijab; músicos também são punidos

Parastoo Ahmadi e quatro integrantes da equipe foram condenados por apresentação considerada ilegal pelas autoridades do país

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 08:56

Parastoo Ahmadi Crédito: Reprodução/YouTube

A cantora iraniana Parastoo Ahmadi recebeu 74 chibatadas nesta segunda-feira (23) após realizar uma apresentação sem usar o hijab, véu obrigatório para mulheres no Irã. A punição também foi aplicada a quatro integrantes da equipe responsável pelo espetáculo, segundo informações da organização humanitária Iran Human Rights (IHRNGO).

De acordo com a entidade, o advogado de defesa Mostafa Nili confirmou o cumprimento das sentenças. Além de Ahmadi, foram punidos o organizador do show, Mohsen Lashkari, e os músicos Soheil Faghih-Nasiri, Amin Taheri e Amir-Ali Pirnia. Cada um recebeu 74 chibatadas na Unidade de Execução de Penas da Promotoria de Qom.

Parastoo Ahmadi 1 de 8

O caso começou após a divulgação na internet do chamado "Show do Caravançarai", gravado em dezembro de 2024 no histórico Caravançarai de Deir-e Gachin, próximo à cidade de Qom. A apresentação não teve público presencial e mostrava a cantora ao lado de músicos homens.

Nas imagens, Parastoo aparece usando um vestido preto longo e sem mangas, com os cabelos descobertos. A apresentação contrariava as regras iranianas que determinam o uso obrigatório do hijab pelas mulheres.

Na época, a agência de notícias Mizan, ligada ao Judiciário iraniano, informou que havia sido aberto um processo contra a cantora e integrantes da produção por um suposto "show ilegal". Segundo o órgão, o espetáculo não atendia aos "padrões legais e religiosos" do país.

Os cinco foram condenados por "ofensa ao decoro público", sob a justificativa de terem produzido e divulgado na internet conteúdo considerado vulgar e imoral pelas autoridades. Além das chibatadas, receberam proibição de exercer atividades artísticas e musicais por dois anos e de viajar para o exterior. A decisão foi mantida por um tribunal de apelação em setembro.

A Anistia Internacional classificou a punição como cruel, desumana e degradante. Em relatório divulgado no ano passado, a organização denunciou o uso crescente de detenções arbitrárias, processos judiciais e flagelação contra cantoras, jornalistas e ativistas dos direitos das mulheres que desafiam a obrigatoriedade do véu no Irã.

Outras cantoras também enfrentam punições

A pressão sobre artistas mulheres no país também atingiu a cantora Hiva Seyfizadeh. Em fevereiro de 2025, ela foi condenada em primeira instância a quatro anos de prisão por "incentivar a corrupção e a prostituição", após se apresentar com música tradicional iraniana em Teerã.

Em um vídeo publicado nas redes sociais em agosto, Seyfizadeh afirmou que havia cantado apenas alguns versos do poeta persa Saadi Shirazi, que viveu no século XIII. Na ocasião, questionou como sua apresentação poderia ser enquadrada como incentivo à corrupção ou à prostituição e informou que pretende recorrer da condenação.