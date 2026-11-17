POLÊMICA

Cantora Mallu Maia acusa Rafinha Bastos de misoginia e questiona piadas sobre sua aparência

Artista afirma que foi exposta a comentários sobre sua aparência após publicações do comediante e critica a normalização de ataques contra mulheres na internet

Heider Sacramento

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 18:15

Mallu Maia criticou Rafinha Bastos após vídeos de seu trabalho serem compartilhados pelo humorista em tom de deboche Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Mallu Maia fez um desabafo nas redes sociais após ter vídeos de seu trabalho compartilhados pelo humorista Rafinha Bastos em tom de deboche. A artista afirmou que a exposição provocou constrangimento e incentivou comentários sobre sua aparência. Ela também questionou a postura do comediante e classificou o episódio como uma forma de humilhação contra mulheres.

Em um vídeo publicado em seus perfis, Mallu contou que encontrou o próprio rosto em destaque nos conteúdos compartilhados por Rafinha. “Acordei hoje nos stories do Rafinha Bastos. Ele postou um vídeo meu que viralizou, que as pessoas estão me zoando muito, com closes do meu rosto pra me humilhar, né? Mas eu não acho nenhuma graça”, declarou.

A cantora também contestou o que considerou uma tentativa de transformar seu trabalho em motivo de piada. “Ele é comediante fazendo isso? Tirando sarro de uma mulher fazendo a arte dela? Eu vivo da música, sustento a minha casa, sou bacharel em canto lírico”, afirmou.

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Em outro trecho do desabafo, a artista ampliou a crítica para a maneira como mulheres são tratadas nas plataformas digitais. Segundo ela, a internet tem normalizado a ridicularização de características físicas, vozes e opiniões femininas. “A internet normalizou a humilhação de mulheres. Normalizou transformar nossos rostos, corpos, vozes e opiniões em motivo de piada”, escreveu.

Mallu também destacou que o feminismo é uma das pautas centrais de sua atuação pública e disse não enxergar o episódio como uma brincadeira isolada. Ao criticar a postura de Rafinha, mencionou declarações anteriores do humorista que considera misóginas e relacionou a publicação ao aumento de ataques que passou a receber.