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Cantora teria sido pivô da separação de Perlla e Patrick Abrahão; saiba quem é

Empresário estaria vivendo romance com Bianca, conhecida por hits como 'Tudo no Sigilo' e 'Ai Preto'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 11:18

Perlla e Patrick Abrahão
Perlla e Patrick Abrahão Crédito: Reprodução

O fim do casamento de Perlla e Patrick Abrahão ganhou um novo capítulo poucas horas após o anúncio da separação. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o empresário estaria vivendo um romance com a cantora Bianca, apontada como o possível estopim para o fim da relação com a artista. O envolvimento teria levado Patrick a colocar um ponto final na relação com Perlla.

Quem é Bianca?

Bianca Azevedo Leal ganhou projeção nacional no funk com "Tudo no Sigilo", música que ajudou a impulsionar sua carreira. A cantora também participou de "Ai Preto", parceria com L7nnon e DJ Biel do Furduncinho, e lançou "Edredom", faixa solo.

Cantora Bianca

Cantora Bianca por Reprodução/Instagram
Cantora Bianca por Reprodução/Instagram
Cantora Bianca por Reprodução/Instagram
Cantora Bianca por Reprodução/Instagram
Cantora Bianca por Reprodução/Instagram
Cantora Bianca por Reprodução/Instagram
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Cantora Bianca por Reprodução/Instagram

Natural de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, Bianca começou a carreira ainda jovem e passou por dificuldades antes de conquistar espaço na música. Em 2022, ela se apresentou no Rock in Rio ao lado da cantora Camila Cabello.

Agora, Bianca aparece em meio à repercussão do fim do casamento de Patrick e Perlla.

Patrick anunciou o fim do casamento

A separação foi confirmada pelo próprio empresário nesta sexta-feira (14). Patrick afirmou que ele e Perlla ainda tentaram salvar a união, mas decidiram seguir caminhos diferentes.

"Hoje, queremos comunicar que Perlla e Patrick decidiram encerrar o matrimônio e seguir caminhos diferentes. A decisão partiu de Patrick e foi respeitada por ambos. Durante esse processo, houve oração, esperança e o desejo de uma reconciliação, como já aconteceu anteriormente. Porém, entendemos que estamos vivendo momentos diferentes e seguindo projetos e caminhos distintos", diz o comunicado.

Perlla e Patrick Abrahão

Perlla e Patrick Abrahão por Daniel Pinheiro/Divulgação
Perlla e Patrick Abrahão por Daniel Pinheiro/Divulgação
Perlla e Patrick Abrahão por Reprodução
Perlla e Patrick Abrahão por Reprodução
Perlla e Patrick Abrahão por Reprodução
Perlla e Patrick Abrahão por Reprodução
Perlla e Patrick Abrahão por Reprodução
Perlla e Patrick Abrahão por Reprodução
Perlla e Patrick Abrahão por Reprodução
Perlla e Patrick Abrahão por Reprodução
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Perlla e Patrick Abrahão por Daniel Pinheiro/Divulgação

O texto também afirma que o término aconteceu de forma amigável e que os dois seguirão suas próprias trajetórias. "A partir de agora, cada um seguirá com seus trabalhos e sua trajetória, levando consigo respeito, carinho e gratidão por tudo o que vivemos e construímos juntos. Pedimos a compreensão, o carinho e, principalmente, o respeito de todos neste momento e diante dessa decisão. Que Deus abençoe os nossos caminhos e a todos que fizeram parte da nossa história", finaliza a nota.

Post de Patrick Abrahão
Perlla e Patrick Abrahão Crédito: Reprodução

Perlla também se pronunciou

Enquanto Patrick anunciou o fim do casamento, Perlla falou sobre a separação no Instagram de David Brazil. A cantora confirmou que foi o empresário quem pediu o divórcio. "Pois é, meu digníssimo pediu divórcio e aí nós estamos nesse momento reajustando algumas coisas, focando no trabalho, focando na carreira, focando na vida… Que ele seja muito feliz acho que isso é muito importante, sempre desejar felicidade", afirmou.

Perlla também disse que tentou preservar a união, mas respeitou a decisão de Patrick. "A escolha foi dele, eu sempre estive ali tentando, pois sou uma mulher cristã, mas cada um faz suas escolhas", reforçou.

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Perlla Patrick Abrahão Bianca

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