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Cão percebe nervosismo de tutor autista durante formatura e reação emociona

Advogado compartilhou o momento em que Yoda percebeu sua tensão durante a cerimônia e aguardou um sinal para saber se deveria ajudá-lo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 07:53

Jhon Polanski
Jhon Polanski Crédito: Reprodução

O advogado e influenciador Jhon Polanski compartilhou nas redes sociais um momento especial vivido ao lado de Yoda Sheldon, seu cão de assistência, durante a cerimônia de formatura em Direito. Autista nível 2 de suporte, ele contou que o animal percebeu seu nervosismo e ficou atento para saber se precisava ajudá-lo.

No vídeo, Polanski aparece de beca e usando fones de ouvido, enquanto Yoda, da raça American Staffordshire Terrier, permanece deitado aos seus pés. Em determinado momento, o cão olha atentamente para o tutor.

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Pastor-belga malinois abre a lista dos cães mais inteligentes do mundo. De faro apurado, a raça é excelente para ajudar em investigações policiais, além de proteger casas, locais públicos e pontos comerciais  (Shutterstock) por Shutterstock

"Yoda percebeu que eu estava nervoso e perguntou com um olhar se eu precisava dos cuidados dele", explicou o advogado.

Polanski então fez um sinal indicando que estava tudo bem. Ao compreender a resposta, Yoda voltou a relaxar. "Fiz o sinal de que estava tudo bem e ele voltou a relaxar", contou.

O advogado também elogiou o comportamento do companheiro durante a cerimônia e afirmou que ele "deu um show de obediência". Polanski diz ter sido o primeiro autista do Unicesusc, em Florianópolis, a se tornar advogado.

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Como funciona o treinamento de Yoda

Com mais de 350 mil seguidores nas redes sociais, Polanski costuma compartilhar conteúdos sobre autismo, inclusão e sua rotina com Yoda. Em uma publicação, ele explicou que recebe muitas perguntas de pessoas interessadas em ter um animal de assistência e destacou que o processo exige treinamento especializado.

Segundo o advogado, animais preparados para funções de assistência, serviço ou alerta médico não devem ser confundidos com animais de estimação comuns. Ele afirma que há critérios específicos para a escolha e preparação do cão. "Não é tão simples ter um cão de serviço", explicou.

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De acordo com Polanski, o animal deve passar por treinamento especializado conduzido por profissional habilitado e a preparação precisa começar ainda jovem. Ele afirma que o processo deve ser iniciado antes dos seis meses e que, durante os dois primeiros anos, o treinamento é diário.

O advogado também explicou que a documentação deve incluir um laudo médico específico sobre a necessidade do cão, além de informações de identificação do animal e do profissional responsável pelo treinamento.

Ao final da preparação, segundo Polanski, o cão precisa passar por uma avaliação pública para demonstrar sua aptidão antes da emissão das respectivas credenciais.

"Não basta colocar um colete no animal ou afirmar que ele presta apoio emocional. A formação de um cão de serviço envolve responsabilidade, investimento, acompanhamento técnico, treinamento contínuo e cumprimento de requisitos rigorosos", afirmou.

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