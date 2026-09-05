CONEXÃO

Cão percebe nervosismo de tutor autista durante formatura e reação emociona

Advogado compartilhou o momento em que Yoda percebeu sua tensão durante a cerimônia e aguardou um sinal para saber se deveria ajudá-lo

Fernanda Varela

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 07:53

Jhon Polanski Crédito: Reprodução

O advogado e influenciador Jhon Polanski compartilhou nas redes sociais um momento especial vivido ao lado de Yoda Sheldon, seu cão de assistência, durante a cerimônia de formatura em Direito. Autista nível 2 de suporte, ele contou que o animal percebeu seu nervosismo e ficou atento para saber se precisava ajudá-lo.

No vídeo, Polanski aparece de beca e usando fones de ouvido, enquanto Yoda, da raça American Staffordshire Terrier, permanece deitado aos seus pés. Em determinado momento, o cão olha atentamente para o tutor.

Q.I. do cão: veja as raças de cachorros mais inteligentes 1 de 36

"Yoda percebeu que eu estava nervoso e perguntou com um olhar se eu precisava dos cuidados dele", explicou o advogado.

Polanski então fez um sinal indicando que estava tudo bem. Ao compreender a resposta, Yoda voltou a relaxar. "Fiz o sinal de que estava tudo bem e ele voltou a relaxar", contou.

O advogado também elogiou o comportamento do companheiro durante a cerimônia e afirmou que ele "deu um show de obediência". Polanski diz ter sido o primeiro autista do Unicesusc, em Florianópolis, a se tornar advogado.

Como funciona o treinamento de Yoda

Com mais de 350 mil seguidores nas redes sociais, Polanski costuma compartilhar conteúdos sobre autismo, inclusão e sua rotina com Yoda. Em uma publicação, ele explicou que recebe muitas perguntas de pessoas interessadas em ter um animal de assistência e destacou que o processo exige treinamento especializado.

Segundo o advogado, animais preparados para funções de assistência, serviço ou alerta médico não devem ser confundidos com animais de estimação comuns. Ele afirma que há critérios específicos para a escolha e preparação do cão. "Não é tão simples ter um cão de serviço", explicou.

De acordo com Polanski, o animal deve passar por treinamento especializado conduzido por profissional habilitado e a preparação precisa começar ainda jovem. Ele afirma que o processo deve ser iniciado antes dos seis meses e que, durante os dois primeiros anos, o treinamento é diário.

O advogado também explicou que a documentação deve incluir um laudo médico específico sobre a necessidade do cão, além de informações de identificação do animal e do profissional responsável pelo treinamento.

Ao final da preparação, segundo Polanski, o cão precisa passar por uma avaliação pública para demonstrar sua aptidão antes da emissão das respectivas credenciais.