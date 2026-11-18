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Cão Pituco, cego de um olho: ia sozinho ao pet shop buscar ração e ganhou fama internacional após vídeo viralizar nas redes sociais

O hábito começou por acaso; depois, além da própria ração, Pituco passou a levar alimento para o gato e o papagaio da família



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 10:55

Os funcionários já sabiam o que Pituco procurava e entregavam a ração quando ele chegava à loja Crédito: Reprodução – Facebook Agro Pet Paraí

Durante anos, Pituco percorreu sozinho cerca de 200 metros entre sua casa e o pet shop em Paraí, no Rio Grande do Sul. Cego de um olho, o vira-lata conhecia o caminho e voltava com a ração presa à boca. A cena chamou a atenção dos moradores e, em 2017, ganhou repercussão internacional.

Na loja, os funcionários entregavam o pacote quando Pituco aparecia. A família podia pagar depois. Em algumas visitas, o cachorro também levava alimento para o gato e o papagaio da casa.

Cão Pituco, cego de um olho, ia sozinho ao pet shop 1 de 8

O hábito surgiu por acaso

Ninguém ensinou Pituco a fazer o trajeto. Durante uma visita ao pet shop, a tutora carregava um pacote de ração quando o cachorro o pegou e levou para casa. Depois disso, começou a repetir o caminho por conta própria.

A veterinária Ana Paula Pian, responsável pelo estabelecimento, passou a gravar as caminhadas para guardar o registro daquele costume. Um dos vídeos publicados pela Agro Pet Paraí mostra Pituco voltando para casa com o pacote.

Além da própria ração, ele também carregava alimento para os outros animais da família. Em outro registro da loja no Facebook, Pituco aparece levando os produtos destinados ao gato e ao papagaio.

A história ganhou o mundo

Em 2017, a gravação se espalhou pelas redes sociais e chegou à imprensa internacional, incluindo a BBC News. Em Paraí, os moradores já reconheciam o cachorro por suas idas frequentes ao pet shop.