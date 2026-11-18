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Jean Candido
Agência Correio
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 10:55
Durante anos, Pituco percorreu sozinho cerca de 200 metros entre sua casa e o pet shop em Paraí, no Rio Grande do Sul. Cego de um olho, o vira-lata conhecia o caminho e voltava com a ração presa à boca. A cena chamou a atenção dos moradores e, em 2017, ganhou repercussão internacional.
Na loja, os funcionários entregavam o pacote quando Pituco aparecia. A família podia pagar depois. Em algumas visitas, o cachorro também levava alimento para o gato e o papagaio da casa.
Cão Pituco, cego de um olho, ia sozinho ao pet shop
Ninguém ensinou Pituco a fazer o trajeto. Durante uma visita ao pet shop, a tutora carregava um pacote de ração quando o cachorro o pegou e levou para casa. Depois disso, começou a repetir o caminho por conta própria.
A veterinária Ana Paula Pian, responsável pelo estabelecimento, passou a gravar as caminhadas para guardar o registro daquele costume. Um dos vídeos publicados pela Agro Pet Paraí mostra Pituco voltando para casa com o pacote.
Além da própria ração, ele também carregava alimento para os outros animais da família. Em outro registro da loja no Facebook, Pituco aparece levando os produtos destinados ao gato e ao papagaio.
Em 2017, a gravação se espalhou pelas redes sociais e chegou à imprensa internacional, incluindo a BBC News. Em Paraí, os moradores já reconheciam o cachorro por suas idas frequentes ao pet shop.
Pituco morreu em agosto de 2018, aos 13 anos, após enfrentar problemas de saúde. Informações médicas apontaram insuficiência cardiorrespiratória como causa da morte. A imagem que ficou marcado para sempre foi a do vira-lata em seu caminho de volta, carregando a ração na boca: uma cena inusitada que saiu de Paraí e conquistou admiradores mundo afora.