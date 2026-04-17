TURISMO

Capital brasileira com 33 ilhas reduz violência e vira referência em qualidade de vida no país

Com o 2º melhor IDH entre as capitais e avanços históricos em segurança e saúde, Vitória desbanca gigantes e prova que eficiência e preservação podem caminhar juntas



Raphael Miras

Agência Correio

Publicado em 15 de abril de 2026 às 13:24

Conhecida como 'Cidade Sol', a capital capixaba une infraestrutura compacta, gastronomia ancestral e uma redução de 52% na criminalidade para se consolidar como o novo refúgio do bem-estar no Sudeste Crédito: Wikimedia Commons

Cercada por manguezais e pelas águas do Atlântico, a cidade de Vitória é um arquipélago de 33 ilhas que encontrou o equilíbrio raro entre o desenvolvimento de uma metrópole e a preservação da natureza.

Com um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,845, a cidade ocupa hoje o posto de segunda melhor capital brasileira em qualidade de vida, atrás apenas de Florianópolis.

Para quem observa de fora, os números impressionam, mas para os seus cerca de 322 mil moradores, o destaque é o reflexo de uma infraestrutura compacta e eficiente.

Com apenas 93,38 km², a capital do Espírito Santo encurta distâncias, permitindo que serviços essenciais e lazer estejam sempre a poucos minutos de casa.

Eficiência que ultrapassa gigantes

Recentemente, Vitória ganhou os holofotes nacionais ao ultrapassar São Paulo e assumir a 2ª posição no Ranking de Competitividade dos Municípios de 2025.

Esse avanço foi impulsionado por resultados expressivos em áreas críticas: a cidade é a 1ª colocada em Capital Humano e lidera o ranking de Saúde entre todas as capitais brasileiras.

A segurança também registrou uma virada histórica. Entre 2022 e 2025, a capital reduziu em 52,6% o índice de mortes violentas, tornando-se a segunda capital do país que mais avançou nesse indicador.

Estratégias que uniram tecnologia, como o uso de drones e inteligência artificial, à revitalização de espaços públicos, ajudaram a criar um ambiente mais seguro para a população.

Vitória, capital do Espírito Santo 1 de 5

Entre o mar e a montanha

Apelidada de "Cidade Sol", Vitória oferece um roteiro que mistura praias urbanas e fragmentos preservados de Mata Atlântica.

A Praia de Camburi, com seus 6 km de extensão e calçadão movimentado, é o ponto de encontro para a prática de exercícios — área em que a cidade também lidera nacionalmente.

Para quem busca contemplação, os parques Pedra da Cebola e Fonte Grande oferecem vistas panorâmicas da baía, enquanto o centro histórico preserva o Palácio Anchieta, sede do governo desde o século XVI e um dos prédios públicos mais antigos do país.

Sabor e Tradição

A identidade capixaba está profundamente ligada à sua gastronomia. É em Vitória que se mantém viva a tradição das Paneleiras de Goiabeiras, responsáveis por fabricar as panelas de barro que dão o sabor autêntico à moqueca capixaba — patrimônio imaterial brasileiro. Diferente da versão baiana, a moqueca local dispensa o azeite de dendê e o leite de coco, focando no frescor do peixe e do urucum.

Vale a pena viver aqui?

Com bairros como Jardim Camburi, Praia do Canto e Jardim da Penha, a cidade oferece uma rede de serviços completa, desde comércio sofisticado até a proximidade com a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).

A conexão com o continente é garantida por sete pontes, sendo a Terceira Ponte a mais famosa, ligando a capital à vizinha Vila Velha.