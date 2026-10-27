Cara-de-Barro: Filme de vilão do Batman bate recorde e lidera bilheterias no Brasil

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de outubro de 2026 às 13:47
O público brasileiro abraçou a nova aposta macabra dos cinemas. Logo em seus primeiros dias em cartaz, o filme do vilão Cara-de-Barro conquistou o topo das bilheterias nacionais, faturando mais de R$ 4,2 milhões. Somando as sessões de pré-estreia, mais de 186 mil pessoas já foram assistir a novidade nas salas de todo o país.
Filme Cara-de-Barro
O sucesso da produção da Warner Bros. Pictures também está fazendo sucesso no exterior. A trama já acumulou cerca de US$ 43 milhões pelo mundo, cobrindo com folga o investimento estimado em US$ 30 milhões. Além do bom retorno financeiro, o longa recebeu 75% de avaliações positivas no Rotten Tomatoes e nota A- no CinemaScore.
Diferente das produções habituais de heróis, a narrativa foca no terror visceral e na transformação física. O enredo se inspira na clássica versão de Matt Hagen, famosa pela animação dos anos 90, mostrando um artista em ascensão que sofre um ataque violento e acaba com o rosto completamente deformado por criminosos.
Desesperado para retomar a própria vida e a carreira, o protagonista recorre aos experimentos duvidosos de uma pesquisadora. O tratamento até faz efeito no início, mas a substância química cobra um preço alto e o transforma em uma criatura assustadora.
O projeto traz a assinatura de James Watkins na direção e conta com roteiro de Mike Flanagan, mente por trás de grandes sucessos como 'A Maldição da Residência Hill'.
No elenco, Tom Rhys Harries interpreta o homem que dá origem ao monstro, dividindo cenas com Naomi Ackie. Nomes conhecidos de Hollywood, como Aaron Paul (Breaking Bad) e Max Minghella (The Handmaid's Tale e A Rede Social), também marcam presença.