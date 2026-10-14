Cariúcha conta quantos homens levou para a cama em 2026 e descarta namoro

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Heider Sacramento
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 18:21
A solteirice tem sido aproveitada sem pressa por Cariúcha. A apresentadora do SuperPop, da RedeTV!, revelou que se relacionou com três homens em 2026, mas apenas dois chegaram à intimidade sexual. Em entrevista à repórter Mônica Apor, do portal LeoDias, ela afirmou que está mais seletiva e não pretende assumir um compromisso amoroso neste momento.
A artista contou que, mesmo recebendo investidas, não tem interesse em se envolver com qualquer pretendente. Para ela, os encontros precisam valer a pena. Cariúcha também disse que não busca um relacionamento fixo e prefere manter a liberdade para conhecer pessoas sem criar expectativas de namoro.
“Eu não quero nada fixo, só quero lance”, declarou.
Cariúcha
Nos bastidores da televisão, Cariúcha adiantou que deve participar de uma gravação do SuperPop ao lado do Comandante Hamilton, a bordo de um helicóptero. A atividade foi adiada por causa do tempo chuvoso em São Paulo. A apresentadora admitiu ter medo de voar e disse que prefere realizar o trabalho quando as condições climáticas melhorarem.
Ela também revelou que está buscando ajuda para organizar a vida financeira. Com orientações da influenciadora Nath Finanças, a artista tem tentado reduzir os gastos e controlar melhor o uso do cartão de crédito.
Cariúcha contou que estabeleceu um limite menor para as compras no cartão e recorre ao dinheiro para pagar despesas que ultrapassam o valor definido. Segundo ela, economizar é uma forma de se preparar para imprevistos.