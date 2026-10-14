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Cariúcha conta quantos homens levou para a cama em 2026 e descarta namoro

Apresentadora do SuperPop diz que está mais exigente nos relacionamentos, comenta planos para a TV e revela mudanças na forma de administrar o dinheiro

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 18:21

Cariúcha assume o Superpop na RedeTV! e estreia terá Negra Li e Thierry como convidados
Cariúcha assume o Superpop na RedeTV! e estreia terá Negra Li e Thierry como convidados Crédito: Reprodução

A solteirice tem sido aproveitada sem pressa por Cariúcha. A apresentadora do SuperPop, da RedeTV!, revelou que se relacionou com três homens em 2026, mas apenas dois chegaram à intimidade sexual. Em entrevista à repórter Mônica Apor, do portal LeoDias, ela afirmou que está mais seletiva e não pretende assumir um compromisso amoroso neste momento.

A artista contou que, mesmo recebendo investidas, não tem interesse em se envolver com qualquer pretendente. Para ela, os encontros precisam valer a pena. Cariúcha também disse que não busca um relacionamento fixo e prefere manter a liberdade para conhecer pessoas sem criar expectativas de namoro.

“Eu não quero nada fixo, só quero lance”, declarou.

Cariúcha

Cariúcha por Reprodução
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Cariúcha por Reprodução

Nos bastidores da televisão, Cariúcha adiantou que deve participar de uma gravação do SuperPop ao lado do Comandante Hamilton, a bordo de um helicóptero. A atividade foi adiada por causa do tempo chuvoso em São Paulo. A apresentadora admitiu ter medo de voar e disse que prefere realizar o trabalho quando as condições climáticas melhorarem.

Ela também revelou que está buscando ajuda para organizar a vida financeira. Com orientações da influenciadora Nath Finanças, a artista tem tentado reduzir os gastos e controlar melhor o uso do cartão de crédito.

Cariúcha contou que estabeleceu um limite menor para as compras no cartão e recorre ao dinheiro para pagar despesas que ultrapassam o valor definido. Segundo ela, economizar é uma forma de se preparar para imprevistos.

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