TELEVISÃO

Cariúcha deixa RedeTV! chorando após se recusar a gravar ‘SuperPop’ com Rico Melquiades, diz coluna

Segundo o Metrópoles, apresentadora teria se irritado com a participação do influenciador por divergências políticas; Rico comentou o episódio e citou o apoio de Cariúcha a Lula

Heider Sacramento

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 20:29

Cariúcha teria deixado a RedeTV! chorando após se recusar a gravar o SuperPop com Rico Melquiades Crédito: Reprodução

Um desentendimento nos bastidores da RedeTV! teria levado Cariúcha a deixar a emissora chorando nesta quarta-feira (21). Segundo informações dos colunistas Lucas Pasin e Vinícius Veloso, do Metrópoles, a apresentadora se recusou a gravar o SuperPop com Rico Melquiades, convidado da atração, e teria dito que preferia ser demitida a dividir o palco com ele.

Cariúcha 1 de 5

De acordo com a publicação, a insatisfação estaria relacionada às posições políticas do influenciador, que declarou apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa presidencial de 2026. A apresentadora, por sua vez, teria manifestado à direção que não gostaria de receber Rico no programa.

A resistência, segundo a coluna, não teria partido apenas de Cariúcha. Outros convidados também teriam demonstrado desconforto com a participação do influenciador.

Rico comenta episódio

Em declaração ao Metrópoles, Rico afirmou acreditar que a recusa teria relação com política e mencionou o apoio de Cariúcha ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele também citou a filha da apresentadora, que é uma mulher trans, ao tentar explicar a suposta divergência.

Até o momento, não há confirmação pública de que Cariúcha tenha deixado a emissora definitivamente ou de que a direção tenha tomado alguma decisão sobre o caso.

Atrito anterior no Super Pop

A relação entre os dois já havia sido marcada por um confronto no programa em maio deste ano. Durante uma discussão sobre padrões de beleza e emagrecimento, Rico afirmou que pessoas gordas desejam ser magras e que “ser gordo não é bonito”. As declarações provocaram reação da modelo plus size Mayara Russi e levaram Cariúcha a intervir no debate.