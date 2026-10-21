Cariúcha deixa RedeTV! chorando após se recusar a gravar ‘SuperPop’ com Rico Melquiades, diz coluna

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Heider Sacramento
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 20:29
Um desentendimento nos bastidores da RedeTV! teria levado Cariúcha a deixar a emissora chorando nesta quarta-feira (21). Segundo informações dos colunistas Lucas Pasin e Vinícius Veloso, do Metrópoles, a apresentadora se recusou a gravar o SuperPop com Rico Melquiades, convidado da atração, e teria dito que preferia ser demitida a dividir o palco com ele.
Cariúcha
De acordo com a publicação, a insatisfação estaria relacionada às posições políticas do influenciador, que declarou apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa presidencial de 2026. A apresentadora, por sua vez, teria manifestado à direção que não gostaria de receber Rico no programa.
A resistência, segundo a coluna, não teria partido apenas de Cariúcha. Outros convidados também teriam demonstrado desconforto com a participação do influenciador.
Rico comenta episódio
Em declaração ao Metrópoles, Rico afirmou acreditar que a recusa teria relação com política e mencionou o apoio de Cariúcha ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele também citou a filha da apresentadora, que é uma mulher trans, ao tentar explicar a suposta divergência.
Até o momento, não há confirmação pública de que Cariúcha tenha deixado a emissora definitivamente ou de que a direção tenha tomado alguma decisão sobre o caso.
Atrito anterior no Super Pop
A relação entre os dois já havia sido marcada por um confronto no programa em maio deste ano. Durante uma discussão sobre padrões de beleza e emagrecimento, Rico afirmou que pessoas gordas desejam ser magras e que “ser gordo não é bonito”. As declarações provocaram reação da modelo plus size Mayara Russi e levaram Cariúcha a intervir no debate.
Na ocasião, o influenciador também mencionou os procedimentos estéticos da apresentadora, aumentando a tensão no estúdio.