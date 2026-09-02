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Cariúcha dispara contra Mara Maravilha e defende Xuxa: 'Seu gogó tá lotando uma pracinha?'

Apresentadora reagiu após ser questionada pela equipe de Mara sobre críticas feitas no “Superpop”

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 21:26

Cariúcha rebateu Mara Maravilha e saiu em defesa de Xuxa com direito a provocação nas redes sociais
Cariúcha rebateu Mara Maravilha e saiu em defesa de Xuxa com direito a provocação nas redes sociais Crédito: Reprodução

Cariúcha não deixou passar a provocação envolvendo Mara Maravilha. Após a equipe da cantora e apresentadora questioná-la sobre o motivo de ter falado da veterana durante o “Superpop”, ela respondeu com uma série de críticas e saiu em defesa de Xuxa Meneghel.

O assunto surgiu depois que um trecho do programa, que vai ao ar nesta quarta-feira (2), foi divulgado. Na atração, Cariúcha afirmou que considera Mara “recalcada” por, segundo sua avaliação, nunca ter aceitado o sucesso de Xuxa.

Mara Maravilha coloca figurinos à venda

Confira looks por Reprodução | Instagram
Confira looks por Reprodução | Instagram
Confira looks por Reprodução | Instagram
Confira looks por Reprodução | Instagram
Confira looks por Reprodução | Instagram
Confira looks por Reprodução | Instagram
Confira looks por Reprodução | Instagram
Confira looks por Reprodução | Instagram
Confira looks por Reprodução | Instagram
Confira looks por Reprodução | Instagram
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Confira looks por Reprodução | Instagram

A apresentadora contou que recebeu o contato da equipe de Mara por meio da filha dela, Mirella. “Veio perguntar o porquê eu falei da Mara no meu programa”, relatou. A resposta, segundo Cariúcha, foi direta: “Porque eu quis. A boca é minha, a opinião é minha”.

Cariúcha também explicou que o comentário estava relacionado às críticas feitas por Mara nas redes sociais sobre Xuxa, principalmente em relação às roupas e ao comportamento da apresentadora, que tem 63 anos.

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Nos stories do Instagram, Cariúcha voltou a defender a Rainha dos Baixinhos. “Você é uma recalcada porque você queria ter o sucesso da Xuxa, não teve. Tem que admitir que a Xuxa é a maior da sua geração e até hoje. A Xuxa é a rainha e você tem que aceitar isso”, disparou.

Apesar das críticas, Cariúcha afirmou que gosta de Mara e disse ter enviado uma mensagem para ela no Instagram. Em seguida, porém, voltou a alfinetar a veterana. “Só que acontece que você não evoluiu. Uma mulher da sua idade [58 anos], não se comportar e não evoluir… Na vida, a gente tem que evoluir. Eu evoluí”, declarou.

No fim do desabafo, Cariúcha fez uma provocação sobre a carreira das duas. “A virilha da Xuxa tá lotando estádios. E o seu gogó, tá lotando uma pracinha?”, questionou.

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