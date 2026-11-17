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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 07:47
Carla Perez reuniu a família e os amigos mais próximos para comemorar seus 49 anos em Salvador, na segunda-feira (16). A festa aconteceu no prédio onde a artista mora, na Avenida Contorno, com a presença do marido, o cantor Xanddy Harmonia, de 47 anos, e dos dois filhos do casal, Camilly Victória, de 24, e Victor Alexandre, de 22.
Aniversário de 49 anos da cantora Carla Perez
Nas redes sociais, a aniversariante mostrou registros da noite e agradeceu o carinho que recebeu ao longo do dia. "Eu tive a melhor segunda-feira do mundo. Sou uma mulher sortuda. Tenho uma família que me mima demais. Rodeada de amor. Obrigada pelas homenagens, mensagens de carinho e amor", escreveu Carla.
Juntos há 27 anos, Xanddy Harmonia usou as redes sociais para parabenizar a esposa e destacar a parceria entre os dois. O cantor publicou uma mensagem falando da força e da alegria da companheira.
Carla Perez e Xanddy celebram 25 anos de casamento
"Hoje é o dia dela! Mulher de fibra, forte, vencedora, linda e muito iluminada! Feliz aniversário, meu amor! 16/11, dia que Deus te enviou para nos encher de amor, alegria. Que Ele continue sendo sua luz, direção, e que Ele te dê muita saúde, paz e bênçãos infinitas, amor meu. Continue iluminando todos com seu sorriso e esse coração lindo que você tem. Eu te amo muito", declarou Xanddy na publicação.
Os dois filhos do casal também publicaram fotos ao lado da mãe para celebrar a data. O fisiculturista Victor Alexandre, de 22 anos, agradeceu pelo apoio constante da ex-dançarina. "Feliz aniversário para a mãe mais incrível do universo! Mais um ano de vida, e que venham muitos e muitos mais! Agradeço por tudo que a senhora faz por mim e por ter a senhora como mãe. Que Deus continue abençoando sua vida. Eu te amo, mãe", disse.
Carla Perez recebe declaração do filho, Victor Alexandre, no dia do aniversário
Já a primogênita, Camilly Victória, de 24 anos, chamou Carla de "rainha" e "diva" na legenda de seu álbum de recordações. "A senhora é uma mulher cheia de amor, cheia de carinho, cheia de cuidado, linda, gostosa, perfeita, completona mesmo. Obrigada por ser a melhor mãe do mundo. Eu nem sei o que seria de mim se não fosse pela senhora. O meu coração é seu", escreveu.
Carla Perez recebe declaração da filha, Camilly Victória, no dia do aniversário
O aniversário chega meses depois de Carla Perez encerrar um ciclo longo na carreira. No Carnaval de 2026, ela puxou pela última vez o trio Pipoca Doce, dando adeus ao comando do bloco Algodão Doce em Salvador após 26 anos.
Criado em 2000, o projeto infantil levou a baiana a estrear como cantora dois anos depois, com o lançamento do disco Algodão Doce. Depois, ela gravou os álbuns 'Todos Iguais' (2005) e 'Eletrokids' (2007), adaptando sucessos da música baiana para o público infantil. O trabalho rendeu ao bloco o título "Hors Concours", termo usado quando um vencedor ganha tantas vezes que deixa de competir para dar vez a outros, após vencer o troféu Dodô & Osmar de melhor bloco infantil por dez anos seguidos.