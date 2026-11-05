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Carla Perez e Xanddy comemoram 25 anos de casamento em viagem pelo Caribe; veja fotos

Casal escolheu a Riviera Maya, no México, para celebrar as bodas de prata e compartilhou registros de dias de descanso à beira-mar

Heider Sacramento

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 22:38

Carla Perez e Xanddy celebram 25 anos de casamento com viagem à Riviera Maya, no México Crédito: Reprodução

Sol, mar azul e clima de romance. Carla Perez e Xanddy escolheram a região da Riviera Maya, no México, para celebrar uma data especial: os 25 anos de casamento. O casal está aproveitando uma temporada no destino banhado pelo Mar do Caribe e dividiu com os seguidores alguns momentos da viagem.

Nas imagens publicadas nas redes sociais, os dois aparecem curtindo a praia e aproveitando a hospedagem, em registros que mostram a comemoração das bodas de prata. As fotos também receberam mensagens de carinho de amigos, familiares e fãs.

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Entre as manifestações, Ivete Sangalo fez questão de deixar uma declaração para os amigos. “Eles sabem viver e se amar! Eu daqui emanando todo amor a vocês. Deus abençoe!”, escreveu a cantora. Adriane Galisteu e Camilly Victoria, filha do casal, também celebraram a publicação.

A comemoração acontece poucos dias depois de outra declaração especial. Em 25 de outubro, Carla e Xanddy compartilharam fotos da renovação dos votos e relembraram a trajetória a dois. “25 anos do nosso primeiro SIM. Chegamos às nossas bodas de prata. Imagina como está o meu coração… Transbordando de alegria por celebrar mais um ano da minha vida ao seu lado, meu amor”, escreveram na ocasião.