Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carla Perez e Xanddy comemoram 25 anos de casamento em viagem pelo Caribe; veja fotos

Casal escolheu a Riviera Maya, no México, para celebrar as bodas de prata e compartilhou registros de dias de descanso à beira-mar

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 22:38

Carla Perez e Xanddy celebram 25 anos de casamento com viagem à Riviera Maya, no México
Carla Perez e Xanddy celebram 25 anos de casamento com viagem à Riviera Maya, no México Crédito: Reprodução

Sol, mar azul e clima de romance. Carla Perez e Xanddy escolheram a região da Riviera Maya, no México, para celebrar uma data especial: os 25 anos de casamento. O casal está aproveitando uma temporada no destino banhado pelo Mar do Caribe e dividiu com os seguidores alguns momentos da viagem.

Nas imagens publicadas nas redes sociais, os dois aparecem curtindo a praia e aproveitando a hospedagem, em registros que mostram a comemoração das bodas de prata. As fotos também receberam mensagens de carinho de amigos, familiares e fãs.

Carla Perez e Xanddy celebram 25 anos de casamento

Carla Perez e Xanddy celebram 25 anos de casamento com viagem à Riviera Maya, no México por Reprodução/Instagram
Carla Perez e Xanddy celebram 25 anos de casamento com viagem à Riviera Maya, no México por Reprodução/Instagram
Carla Perez e Xanddy celebram 25 anos de casamento com viagem à Riviera Maya, no México por Reprodução/Instagram
Carla Perez e Xanddy celebram 25 anos de casamento com viagem à Riviera Maya, no México por Reprodução/Instagram
Carla Perez e Xanddy celebram 25 anos de casamento com viagem à Riviera Maya, no México por Reprodução/Instagram
Carla Perez e Xanddy celebram 25 anos de casamento com viagem à Riviera Maya, no México por Reprodução/Instagram
Carla Perez e Xanddy celebram 25 anos de casamento com viagem à Riviera Maya, no México por Reprodução/Instagram
Carla Perez e Xanddy celebram 25 anos de casamento com viagem à Riviera Maya, no México por Reprodução/Instagram
Carla Perez e Xanddy celebram 25 anos de casamento com viagem à Riviera Maya, no México por Reprodução/Instagram
Carla Perez e Xanddy celebram 25 anos de casamento com viagem à Riviera Maya, no México por Reprodução/Instagram
Carla Perez e Xanddy celebram 25 anos de casamento com viagem à Riviera Maya, no México por Reprodução/Instagram
Carla Perez e Xanddy celebram 25 anos de casamento com viagem à Riviera Maya, no México por Reprodução/Instagram
Carla Perez e Xanddy celebram 25 anos de casamento com viagem à Riviera Maya, no México por Reprodução/Instagram
Carla Perez e Xanddy celebram 25 anos de casamento com viagem à Riviera Maya, no México por Reprodução/Instagram
Carla Perez e Xanddy celebram 25 anos de casamento com viagem à Riviera Maya, no México por Reprodução/Instagram
Carla Perez e Xanddy celebram 25 anos de casamento com viagem à Riviera Maya, no México por Reprodução/Instagram
Carla Perez e Xanddy celebram 25 anos de casamento com viagem à Riviera Maya, no México por Reprodução/Instagram
Carla Perez e Xanddy celebram 25 anos de casamento com viagem à Riviera Maya, no México por Reprodução/Instagram
Carla Perez e Xanddy celebram 25 anos de casamento com viagem à Riviera Maya, no México por Reprodução/Instagram
Carla Perez e Xanddy celebram 25 anos de casamento com viagem à Riviera Maya, no México por Reprodução/Instagram
1 de 20
Carla Perez e Xanddy celebram 25 anos de casamento com viagem à Riviera Maya, no México por Reprodução/Instagram

Entre as manifestações, Ivete Sangalo fez questão de deixar uma declaração para os amigos. “Eles sabem viver e se amar! Eu daqui emanando todo amor a vocês. Deus abençoe!”, escreveu a cantora. Adriane Galisteu e Camilly Victoria, filha do casal, também celebraram a publicação.

Leia mais 

AFROPUNK Brasil 2026 terá distribuição de produtos e ativações de marca em Salvador

Quanto custa jantar no Tuju? Restaurante brasileiro tem três estrelas Michelin

Quanto Jorge & Mateus podem ter perdido com shows cancelados

Leonardo visita gravações de filme sobre Leandro & Leonardo e posa com atores; veja fotos

Psirico e Tília lançam 'Príncipe Malvado' e misturam pagodão baiano com funk carioca

A comemoração acontece poucos dias depois de outra declaração especial. Em 25 de outubro, Carla e Xanddy compartilharam fotos da renovação dos votos e relembraram a trajetória a dois. “25 anos do nosso primeiro SIM. Chegamos às nossas bodas de prata. Imagina como está o meu coração… Transbordando de alegria por celebrar mais um ano da minha vida ao seu lado, meu amor”, escreveram na ocasião.

Na mensagem, os dois também destacaram o significado de seguir juntos ao longo dos anos: “É sim para dormir e acordar todos os dias ao lado da mesma pessoa”.

Leia mais

Imagem - 'A prioridade muda': Murilo Huff relembra relação com Marília Mendonça e nascimento do filho

'A prioridade muda': Murilo Huff relembra relação com Marília Mendonça e nascimento do filho

Imagem - Anitta nega romance com mestre de bateria da Grande Rio após boatos de namoro

Anitta nega romance com mestre de bateria da Grande Rio após boatos de namoro

Imagem - Stray Kids terá primeiro membro no serviço militar a partir de 2027; entenda

Stray Kids terá primeiro membro no serviço militar a partir de 2027; entenda

Mais recentes

Imagem - Alberto Cowboy e Priscilla Monroy terminam relacionamento após mais de quatro anos

Alberto Cowboy e Priscilla Monroy terminam relacionamento após mais de quatro anos
Imagem - Quanto custa jantar no Tuju? Restaurante brasileiro tem três estrelas Michelin

Quanto custa jantar no Tuju? Restaurante brasileiro tem três estrelas Michelin
Imagem - 'A prioridade muda': Murilo Huff relembra relação com Marília Mendonça e nascimento do filho

'A prioridade muda': Murilo Huff relembra relação com Marília Mendonça e nascimento do filho