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Carla Perez fala sobre chegada de netos às vésperas do casamento do filho: 'Mais um grande presente de Deus'

Dançarina também revelou o segredo para manter seu casamento com Xanddy após 25 anos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 07:51

Carla Perez e o filho mais novo, Victor Alexandre
Carla Perez e o filho mais novo, Victor Alexandre Crédito: Reprodução/Instagram

Carla Perez, de 48 anos, vive um momento especial em família neste domingo (16). A dançarina e o marido, Xanddy Harmonia, de 46, acompanham o filho, Victor Alexandre, de 22, no casamento com a fisiculturista dominicana Jarline Batista, também de 22, em uma ilha particular no litoral da Bahia. Carla revelou que, além de celebrar o casamento do herdeiro, já alimenta outro desejo para o futuro: se tornar avó.

Questionada sobre a possibilidade de ganhar netos em breve, a dançarina não escondeu a expectativa e contou que o desejo também é compartilhado por Xanddy.

Carla Perez e Xanddy com os filhos, Camilly Victória e Victor Alexandre

Carla Perez e Xanddy com os filhos, Camilly Victória e Victor Alexandre por Reprodução/Instagram
Carla Perez e Xanddy com os filhos, Camilly Victória e Victor Alexandre por Reprodução/Instagram
Xanddy com Victor Alexandre por Reprodução/Instagram
Carla Perez e Victor Alexandre por Reprodução/Instagram
Xanddy, Camilly Victória e Victor Alexandre por Reprodução/Instagram
Carla Perez e Xanddy com os filhos, Camilly Victória e Victor Alexandre por Reprodução/Instagram
Xanddy com Victor Alexandre por Reprodução/Instagram
Xanddy com Victor Alexandre por Reprodução/Instagram
Carla Perez e Xanddy com os filhos, Camilly Victória e Victor Alexandre por Reprodução/Instagram
Xanddy com Victor Alexandre por Reprodução/Instagram
Carla Perez e Victor Alexandre por Reprodução/Instagram
Carla Perez e Victor Alexandre por Reprodução/Instagram
Carla Perez e Xanddy com os filhos, Camilly Victória e Victor Alexandre por Reprodução/Instagram
Carla Perez e Xanddy com os filhos, Camilly Victória e Victor Alexandre por Reprodução/Instagram
Carla Perez e Victor Alexandre por Reprodução/Instagram
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Carla Perez e Xanddy com os filhos, Camilly Victória e Victor Alexandre por Reprodução/Instagram

"Claro que existe! Estamos vivendo essa nova fase com muita alegria e, se Deus permitir, esperamos que os netos cheguem no tempo certo. Sabemos que cada etapa da vida tem seu propósito, mas esse é um sonho que já mora no meu coração e no coração do Xanddy também. Quando acontecer, será mais um grande presente de Deus para a nossa família", afirmou, em conversa com a Quem.

O casamento de Victor e Jarline acontece em uma ilha particular no litoral da Bahia e reúne apenas familiares e amigos próximos. Os dois se conheceram quando ainda estavam no ensino médio, aos 15 anos, em Orlando, nos Estados Unidos. O casal completa sete anos de relacionamento justamente na data escolhida para oficializar a união.

Carla Perez revela segredo do casamento com Xanddy

Em meio à celebração do filho, Carla também falou sobre o próprio casamento. Ela e Xanddy estão juntos desde 2000 e oficializaram a união em 2001, formando uma das relações mais duradouras do meio artístico brasileiro. Além de Victor Alexandre, Carla e Xanddy são pais de Camilly Vitória, de 24 anos.

Ensaio pré-wedding de Victor Alexandre e Jarline Maria

Ensaio pré-wedding de Victor Alexandre e Jarline Maria por Yago Mesquita/Divulgação
Ensaio pré-wedding de Victor Alexandre e Jarline Maria por Yago Mesquita/Divulgação
Ensaio pré-wedding de Victor Alexandre e Jarline Maria por Yago Mesquita/Divulgação
Ensaio pré-wedding de Victor Alexandre e Jarline Maria por Yago Mesquita/Divulgação
Ensaio pré-wedding de Victor Alexandre e Jarline Maria por Yago Mesquita/Divulgação
Ensaio pré-wedding de Victor Alexandre e Jarline Maria por Yago Mesquita/Divulgação
Ensaio pré-wedding de Victor Alexandre e Jarline Maria por Yago Mesquita/Divulgação
Ensaio pré-wedding de Victor Alexandre e Jarline Maria por Yago Mesquita/Divulgação
Ensaio pré-wedding de Victor Alexandre e Jarline Maria por Yago Mesquita/Divulgação
Ensaio pré-wedding de Victor Alexandre e Jarline Maria por Yago Mesquita/Divulgação
Ensaio pré-wedding de Victor Alexandre e Jarline Maria por Yago Mesquita/Divulgação
Ensaio pré-wedding de Victor Alexandre e Jarline Maria por Yago Mesquita/Divulgação
Ensaio pré-wedding de Victor Alexandre e Jarline Maria por Yago Mesquita/Divulgação
Ensaio pré-wedding de Victor Alexandre e Jarline Maria por Yago Mesquita/Divulgação
Ensaio pré-wedding de Victor Alexandre e Jarline Maria por Yago Mesquita/Divulgação
Ensaio pré-wedding de Victor Alexandre e Jarline Maria por Yago Mesquita/Divulgação
Ensaio pré-wedding de Victor Alexandre e Jarline Maria por Yago Mesquita/Divulgação
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Ensaio pré-wedding de Victor Alexandre e Jarline Maria por Yago Mesquita/Divulgação

Para a dançarina, a fé é um dos principais pilares para manter a relação ao longo dos anos. "Sem Deus no centro, acreditamos que tudo se torna muito mais difícil. É Ele quem fortalece, direciona e ensina a amar até nos dias desafiadores", refletiu.

Carla ainda destacou a importância de outros elementos para preservar a relação. "Além disso, respeito, diálogo, cumplicidade, amizade, parceria, cuidado diário e a decisão de escolher um ao outro, todos os dias, são fundamentais. O amor é um sentimento lindo, mas um casamento duradouro também é uma decisão renovada diariamente, sempre sustentada pela graça de Deus".

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Tags:

Carla Perez E Xanddy Xanddy Carla Perez Victor Alexandre

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