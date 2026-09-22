FOLIA

Carlinhos Brown e Nizan Guanaes se unem para criar novo camarote no Carnaval de Salvador

Espaço será inspirado no Candyall Guetho Square e chega ao Carnaval 2027 com conceito que conecta a Bahia ao mundo



Heider Sacramento

Alô Alô Bahia

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 21:03

Carlinhos Brown apresenta novo camarote para o Carnaval 2027 com Nizan Guanaes na direção criativa Crédito: Alô Alô Bahia

O Carnaval de Salvador 2027 vai ganhar um novo endereço sob a assinatura de Carlinhos Brown, e a proposta é levar para a Barra um pouco da atmosfera que nasceu no Candeal. O Camarote Brown by Licia Fabio e Zum Brazil foi apresentado nesta terça-feira (22), em São Paulo, com uma novidade importante no projeto: Nizan Guanaes assume a direção criativa da folia.

A parceria reúne dois velhos conhecidos. Brown e Nizan se aproximaram ainda na adolescência e construíram uma relação profissional ao longo das décadas, unindo música, publicidade e projetos ligados à cultura baiana. Agora, a dupla pretende transportar essa conexão para o camarote, que terá como conceito “Camarote do Brown: a Bahia é o mundo / o Ghetto na Avenida”.

A ideia é fazer do espaço uma espécie de extensão do Candyall Guetho Square, criado por Brown no Candeal. É justamente essa referência que vai orientar a cenografia do camarote, instalado no Barravento. Para Nizan, a proposta é levar para a Barra a identidade do Guetho Square, mas com uma dimensão capaz de dialogar com o público de fora da Bahia. “Brown e Lícia me chamaram pra dar uma cara nacional ao camarote que é profundamente baiano”, explicou o publicitário.

Carlinhos Brown apresenta novo camarote para o Carnaval 2027 1 de 4

O projeto também ganhou uma trilha própria. Brown compôs a música “Salvador”, que passa a integrar a identidade do camarote nesta edição. A intenção é valorizar elementos da cultura popular soteropolitana ao mesmo tempo em que o espaço se aproxima dos universos do entretenimento, dos negócios e da projeção internacional.

Novo time criativo

Nizan também reuniu profissionais para ampliar a proposta. Taciana Veloso, sócia da agência Index Conectada, e o relações-públicas Beto Pacheco passam a integrar o time responsável pelo projeto.

Na gastronomia, o camarote terá como restaurantes residentes o Lafayette e o Soho, além do Amado e do Ori, dos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, parceiros do projeto há três anos. O Preta, da chef Angeluci Figueiredo, também fará parte da operação.