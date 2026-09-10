Carlinhos Maia afirma que é o ‘influenciador famoso’ que teria destratado Rainha Matos em festa de Virginia

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Felipe Sena
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 20:43
A influenciadora Andréia Matos, conhecida como Rainha Matos, saiu aos prantos da festa de cinco anos da marca de Virginia Fonseca, e fez um desabafo nas redes sociais.
Rainha Matos abriu o coração e disse que foi distratada por um “influenciador famoso”. Segundo ela, teria abordado o influenciador para cumprimentá-lo, mas ele teria agido com rispidez.
Carlinhos Maia
De acordo com a influenciadora, ele teria falado que ela difama a imagem dele nas redes sociais. Rainha Matos afirmou que o influencer não terá mais conteúdos sobre ele publicados em sua página de fofocas.
Ao portal LeoDias, Carlinhos Maia afirmou que ele é o “influenciador famoso”. O influenciador disse que não é falso ou hipócrita e que a influenciadora o trata de um jeito no mundo digital e de outro na vida real, em eventos.
“Vocês da internet tem a mania de serem no mundo digital uma coisa e depois querer pagar pau! Não vai fazer isso comigo! Se você é escroto na internet, seja na vida real! Não adianta falar mal e querer andar junto. Quem tem que gostar de mim é o meu público!”, disse Carlinhos Maia.