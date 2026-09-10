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Carlinhos Maia afirma que é o ‘influenciador famoso’ que teria destratado Rainha Matos em festa de Virginia

Dona de página de fofocas teria ido cumprimentar influencer e foi tratada de forma ríspida

Felipe Sena

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 20:43

Carlinhos Maia teria se desentendido com Rainha Matos em evento Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora Andréia Matos, conhecida como Rainha Matos, saiu aos prantos da festa de cinco anos da marca de Virginia Fonseca, e fez um desabafo nas redes sociais.

Rainha Matos abriu o coração e disse que foi distratada por um “influenciador famoso”. Segundo ela, teria abordado o influenciador para cumprimentá-lo, mas ele teria agido com rispidez.

Carlinhos Maia 1 de 7

De acordo com a influenciadora, ele teria falado que ela difama a imagem dele nas redes sociais. Rainha Matos afirmou que o influencer não terá mais conteúdos sobre ele publicados em sua página de fofocas.

Ao portal LeoDias, Carlinhos Maia afirmou que ele é o “influenciador famoso”. O influenciador disse que não é falso ou hipócrita e que a influenciadora o trata de um jeito no mundo digital e de outro na vida real, em eventos.