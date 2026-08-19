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Carlinhos Maia avalia Davi Brito antes de luta com Rico Melquiades: ‘Alto e bonito’

Influenciador acompanhou os treinos do ex-BBB e ainda prometeu bancar a lua de mel caso ele vença o combate

Heider Sacramento

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 23:45

Carlinhos Maia brincou com Davi Brito antes da luta contra Rico Melquiades Crédito: Reprodução/Instagram

Carlinhos Maia deu uma prévia do que pensa sobre Davi Brito antes do confronto do ex-BBB com Rico Melquiades. Os dois vão se enfrentar neste sábado (22), durante a segunda edição do Coliseu Extreme Fight, no Rancho do Maia.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Carlinhos comentou sobre a aparência e o jeito de Davi e brincou com o comportamento do baiano. “Davi é bonito pessoalmente, tá? Alto, bonito, interesseiro, só fala em dinheiro. Vale nada. Mas bonito. Rapaz bonito. Energia de campeão mesmo”, afirmou.

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Ao longo desta quarta-feira (19), o influenciador também compartilhou registros dos treinos de Davi para a luta. O clima entre os dois, pelo menos nos bastidores, foi de descontração.

Carlinhos promete viagem caso Davi vença

A brincadeira ficou ainda maior quando Carlinhos fez uma proposta para Davi. Caso o ex-BBB vença Rico no combate, o influenciador prometeu presentear o baiano com a lua de mel ao lado da noiva, Emilly Araújo.

Davi, que tem casamento marcado para 5 de setembro, entrou na negociação e pediu uma viagem para fora do país. “Dubai ou Miami e 100 mil de créditos pra gente viajar”, disse o ex-BBB.