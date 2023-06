Carlinhos Maia reclama da irmã de Deolane e advogada se retira de festa

. Crédito: Foto: Reprodução

O influenciador digital Carlinhos Maia usou as redes sociais, na manhã deste sábado (10), para reclamar do comportamento de Dayanne Bezerra, irmã de Deolane Bezerra, no São João da Vila. Na noite de sexta-feira (9), a advogada se envolveu em uma briga, com agressão, com Rico Melquiades. Após o pronunciamento do dono da festa, Dayanne informou que iria embora com toda sua família.



O São João da Vila, do influencer Carlinhos Maia, acontece nos dias 9 e 10 de junho, na Vila Primavera, na cidade de Penedo, em Alagoas. O evento privado reúne mais de 350 influenciadores digitais e convidados.

"Você está errada Dayanne. Você briga demais nas festas. Você está prejudicando a sua própria família. Já deu. Você é engraçada, você tem um lado massa, mas esse seu lado de toda hora estar causando barraco nas festas dos outros, ou nas suas, só prejudica a você, suas irmãs e sua mãe", reclamou Carlinhos Maia

"Eu não consigo entender como você ama tanto as suas irmãs, a sua mãe, e não para de brigar. E sempre por bobagem. As suas brigas são sempre fúteis. Ontem vocês vieram no meu evento, vocês não tiveram respeito comigo, com as pessoas da vila. Foram lá e brigaram por motivo fútil. Para que tá feio. Próximo passo é o que? você tem uma filha de 15 anos. E está prejudicando todo mundo por sempre passar do ponto e se exceder", lamentou o dono da festa.

Dayanne Bezerra rebateu o pronunciamento e decidiu deixar a festa, que continha neste sábado. "Senhor Carlinhos Maia, eu não saí da minha casa e vim ao seu evento disposta a brigar, a ser barraqueira. Muito menos a prejudicar ou envergonhar a minha família. Também não falei que estou certa, ao contrário, tenho dignidade e humildade para reconhecer o meu erro", disse.

"Esperava de sua parte, ao menos, a imparcialidade. Ambos erraram. O erro ocorreu dos dois lados, mas defender o coleguinha deve ser mais fácil, ne? Não se preocupe, estou pegando minhas coisas e indo embora com a minha família, que não está envergonhada de mim. Muito obrigada pela festa e desculpa mais uma vez", finalizou a advogada.

Olha esse vídeo por esse ângulo, o soco que esse “homem” deu no milionário rico. #rico #briga pic.twitter.com/Er8prf2T3T — KAH ⚡️ (@kaah_SL55) June 10, 2023

A confusão O que era pra ser forró, paquera e alegria, se transformou em confusão, gritaria e dentes quebrados. Esse foi o resumo do "São João da Vila", promovido pelo humorista Carlinhos Maia. A situação aconteceu na madrugada deste sábado (10).

Após terem se estranhado horas antes através das redes sociais, o campeão da 13ª edição de "A Fazenda", Rico Melquiades, e a influenciadora Dayanne Bezerra, irmã de Deolane Bezerra, se encontraram na festa e trocaram agressões.

Tudo começou após Dayane publicar prints do namorado de Rico nas redes sociais. O ex-peão não gostou e, ao se encontrarem pessoalmente, decidiu confrontá-la. Durante o bate-boca, mulher apontada como irmã de Rico jogou um copo de bebida em Dayane, que revidou. As duas se agrediram com socos, puxões de cabelo e pontapés e ao tentar separá-las, Rico se envolveu na briga. Foi necessário chamar seis seguranças para conter a confusão, que aconteceu na área externa da festa.

Horas depois da confusão, Dayanne apareceu nos Stories do Instagram mostrando hematomas e afirmando que três lentes dentárias tinham sido quebradas. Estou toda machucada, com meu dente quebrado. Eu fui agredida por um homem e uma mulher. Ele trouxe ela para colocar de frente e ele poder bater em mim", disse.

Ela foi até uma delegacia com sua mãe e irmã mais velha, mas, como o plantão não estava funcionando, teve que ir a uma outra unidade. Segundo ela, no local ela iria registrar um boletim de ocorrência por agressão contra Rico e fazer o exame de corpo de delito.

Em um print publicado também nas redes sociais, Rico aparece negando que tenha agredido a irmã de Deolane. Eu não bati, juro por Deus. Veja direito o vídeo. Se juntaram um monte de gente, me derrubaram no chão e começaram a me bater. Eu tô roxo. Eu só ficava abraçando a Gabi", afirmou ele. "Eu não toquei um dedo nela", completou.o vídeo deixando bem claro que o rico não agrediu ela em momento nenhum e só tava ali no meio das duas pra apartar a briga e ainda apanhou covardemente de gente q n tinh nada haver ali com a história… pic.twitter.com/sjBEryXMGI