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Carlinhos Maia surpreende ao citar Lula em vídeo e relembra período em que era pobre: ‘Recursos básicos estão esquecidos’

Influenciador relembrou quando usou políticas públicas criadas por Lula, especialmente quando ainda enfrentava dificuldades financeiras

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 19:20

Carlinhos Maia explicou decisão política
Carlinhos Maia explicou decisão política Crédito: Reprodução | Instagram

Carlinhos acordou com uma mensagem de um seguidor questionando o motivo do influenciador ter defendido um presidente, que segundo ele, “está acabando com o Brasil”. O seguidor ainda teria apontado que o influenciador teria recebido pix, ou seja, uma quantia de dinheiro para defender Lula (PT).

Nesta quarta-feira (7), o influenciador, que tem mais de 36 milhões de seguidores no Instagram, exibiu o comentário e ficou revoltado com a mensagem que recebeu. No vídeo, Carlinhos explicou que foi muito beneficiado pelos recursos do Partido Trabalhista (PT), mas hoje é rico e também precisa dos benefícios que a direita traz para ele como empresário. Com isso, ainda não decidiu em quem vai votar, de fato, se em Lula (PT) ou Flávio Bolsonaro (PL).

Carlinhos Maia

Carlinhos Maia por Reprodução/Instagram
Carlinhos Maia por Reprodução/Instagram
Carlinhos Maia por Reprodução/Instagram
Carlinhos Maia no PodPah por Reprodução
Carlinhos Maia por Divulgação
Carlinhos Maia detona fã por Redes sociais
Carlinhos Maia por Foto: Reprodução/Instagram
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Carlinhos Maia por Reprodução/Instagram

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Como numa análise, Carlinhos Maia criticou a hipocrisia de brasileiros que preferiram votar em candidatos que são da família tradicional brasileira, mas estão envolvidos em casos de corrupção e polêmicas.

“Vocês adoram votar em políticos que fingem ver. É a família tradicional brasileira, cheia de amantes, raparigas e putas, e roubando o mundo todo. Lutando por quem usa ou não usa o banheiro. A saúde está esquecida, educação está esquecida, saneamento básico está esquecido”, iniciou Carlinhos.

Carlinhos Maia ainda relembrou quando usou políticas públicas criadas por Lula, especialmente quando ainda enfrentava dificuldades financeiras. “Só que hoje eu estou rico. ‘Ah, foi por causa do assistencialismo?’ Não, mas eu precisei, minha mãe precisou. E aí eu sou patrão e aí eu tenho que pensar como alguém de direita, porque hoje tenho muitos funcionários e entendo algumas coisas que a direita traz, mas, ao mesmo tempo, eu sou viado. E aí o pessoal de direita, que comeu c* escondido muitas vezes, fica enchendo o saco”, disparou.

“Quem mais me ataca são os viados de esquerda. Eles acabam comigo. Vai para o meu Rancho, a caminhada do Lula está toda lá. Mas não tenho apoio nenhum. O que me resta? Bet!“, completou.

Por fim, o influenciador afirmou ser a favor da mudança no governo: “Hoje a minha dúvida é: se eu voto no Lula pela gratidão, porque, no momento em que eu precisei, ele estava lá, mas, ao mesmo tempo, ele está há muito tempo no poder. Precisa ser renovado? Ou se eu voto na direita, porque a direita olha pelos empresários. Eu sou empresário hoje em dia e preciso desse olhar.”

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