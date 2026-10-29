Carlos Alberto de Nóbrega anuncia retorno ao trabalho após cirurgia para colocar marca-passo

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Kamila Macedo
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 21:53
Há 40 anos à frente do “A Praça É Nossa”, Carlos Alberto de Nóbrega precisou se afastar dos estúdios nos últimos dias para cuidar da saúde. O apresentador ficou internado após ser diagnosticado com uma infecção que agravou um quadro de insuficiência cardíaca preexistente. Ele precisou realizar uma cirurgia para colocar um marca-passo, aparelho usado para manter o coração batendo no ritmo certo.
O apresentador compartilhou a novidade nas redes sociais nesta quinta-feira (29). "Estou voltando. Daqui a pouquinho estou lá, fazendo bagunça. Vou fingir que estou doente", declarou no vídeo, esbanjando bom-humor.
Carlos Alberto teve alta após internação
A internação ocorreu no dia 16, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após o artista procurar atendimento para investigar episódios recorrentes de fadiga e indisposição.
A equipe médica identificou uma infecção pelo vírus Coxsackie, que evoluiu para um quadro de miocardite pós-viral e agravou uma condição preexistente de insuficiência cardíaca.
Embora tenha apresentado resposta favorável ao tratamento medicamentoso inicial, os médicos avaliaram a necessidade de uma intervenção cirúrgica para a implantação de um marca-passo cardíaco. O procedimento foi realizado no dia 20, com alta hospitalar concedida três dias após a cirurgia, em 23 de outubro.