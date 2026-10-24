Carlos Alberto de Nóbrega tem alta de hospital e chora com surpresa em casa; veja

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de outubro de 2026 às 07:52
Carlos Alberto de Nóbrega, de 90 anos, deixou o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, nesta sexta-feira (23). O apresentador do SBT recebeu alta depois de passar por uma cirurgia na terça-feira (20) para colocar um marcapasso, aparelho usado para manter o coração batendo no ritmo certo.
Carlos Alberto teve alta após internação
A internação aconteceu na semana anterior. Ele procurou os médicos porque sentia muito cansaço no dia a dia. No hospital, os exames mostraram uma infecção pelo vírus Coxsackie, problema que acabou piorando uma falha no coração que o artista já tratava.
Enquanto estava internado, a equipe médica notou que o coração dele batia muito devagar. Por isso, os especialistas decidiram fazer a cirurgia logo. Já no quarto, ele recebeu a visita do padre Antonio Maria, que aproveitou para tranquilizar os fãs sobre a saúde do amigo nas redes sociais.
A volta da internação também teve outra novidade. A mulher do apresentador, Renata de Nóbrega, organizou a mudança do casal enquanto o marido estava no hospital. Ela gravou o momento exato em que ele entrou na casa nova pela primeira vez.
Um grande elevador de vidro no meio da sala chamou a atenção de Carlos Alberto, que quis usar na mesma hora. Em seguida, ele encontrou uma mesa de café da tarde cheia de balões com mensagens de boas-vindas. O apresentador chorou e agradeceu o carinho da esposa.