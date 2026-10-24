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Carlos Alberto de Nóbrega tem alta de hospital e chora com surpresa em casa; veja

Apresentador do SBT precisou colocar um marcapasso e encontrou a casa nova decorada

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 07:52

Carlos Alberto retorna à mansão após internação e se surpreende com elevador Crédito: Reprodução/Instagram

Carlos Alberto de Nóbrega, de 90 anos, deixou o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, nesta sexta-feira (23). O apresentador do SBT recebeu alta depois de passar por uma cirurgia na terça-feira (20) para colocar um marcapasso, aparelho usado para manter o coração batendo no ritmo certo.

Carlos Alberto teve alta após internação 1 de 8

A internação aconteceu na semana anterior. Ele procurou os médicos porque sentia muito cansaço no dia a dia. No hospital, os exames mostraram uma infecção pelo vírus Coxsackie, problema que acabou piorando uma falha no coração que o artista já tratava.

Enquanto estava internado, a equipe médica notou que o coração dele batia muito devagar. Por isso, os especialistas decidiram fazer a cirurgia logo. Já no quarto, ele recebeu a visita do padre Antonio Maria, que aproveitou para tranquilizar os fãs sobre a saúde do amigo nas redes sociais.

A volta da internação também teve outra novidade. A mulher do apresentador, Renata de Nóbrega, organizou a mudança do casal enquanto o marido estava no hospital. Ela gravou o momento exato em que ele entrou na casa nova pela primeira vez.