Carminha convence a família a chamar a polícia para prender Nina em Avenida Brasil nesta sexta-feira (30 de outubro)

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Felipe Sena
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 16:00
No capítulo de Avenida Brasil desta sexta-feira (30), Carminha (Adriana Esteves) convence a família a chamar a polícia para prender Nina (Débora Falabella). Nilo (José de Abreu) expulsa Jerônimo de casa por esconder dinheiro. Jorginho (Cauã Reymond) revela para Tufão (Murilo Benício) que foi Carminha quem armou o próprio sequestro.
Jerônimo desmaia de fome e Picolé (João Fernandes Nunes) o leva até Lucinda (Vera Holtz). Tessália (Débora Nascimento) reclama da insegurança de Darkson (José Loreto). Leleco (Marcos Caruso) conversa com Ivana (Letícia Isnard) e descobre que Max (Marcello Novaes) tem sonhos com o depósito de lixo. Roni (Daniel Rocha) conta sobre sua separação para seus pais.
Avenida Brasil
Leandro (Thiago Martins) usa Suelen (Isis Valverde) para se vingar de Wallerson. Nina e Jorginho se despedem de Lucinda. Carminha pede para Lúcio (Emiliano D'Avila) adulterar a mala de Nina. Tufão vai ao aeroporto ao saber que sua esposa denunciou Nina. Tufão encontra Zenon e pede que ele impeça a operação contra Nina. Lúcio consegue trocar as malas. A polícia encontra dinheiro na mala de Nina e ela é presa.
A reprise de Avenida Brasil no Vale a Pena Ver de Novo começa por volta das 17h05, logo após a Sessão da Tarde.