TELEVISÃO

Carminha voltou! Adriana Esteves surge caracterizada para ‘Avenida Brasil 2’

Após 14 anos, a vilã retorna ao bairro do Divino com uma suposta nova postura e tenta reconstruir sua reputação na continuação da novela, prevista para estrear em janeiro

Heider Sacramento

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 19:00

Carminha (Adriana Esteves) em Avenida Brasil Crédito: Globo/Divulgação

Carminha está de volta! Adriana Esteves foi vista caracterizada como a vilã durante as gravações de Avenida Brasil 2. Imagens que circularam nas redes sociais nesta terça-feira (20) mostram a atriz ao lado do cantor Belo em uma sequência ambientada em um leilão beneficente.

Na continuação da novela, prevista para estrear em janeiro, a personagem retorna ao bairro do Divino após cumprir pena na prisão. Dessa vez, ela tenta reconstruir a própria reputação por meio de iniciativas sociais e ações voltadas a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Elenco de "Avenida Brasil 2" 1 de 20

A aparente mudança de comportamento, porém, não significa que Carminha tenha deixado para trás seu passado de manipulações. A trama deve explorar justamente a dúvida que acompanha o retorno da personagem: ela realmente se arrependeu ou está preparando mais uma armação?

Interpretada por Adriana Esteves em 2012, Carminha se tornou uma das vilãs mais marcantes da teledramaturgia brasileira. Ambiciosa e manipuladora, ela protagonizou uma rivalidade intensa com Nina, personagem de Débora Falabella, e movimentou os principais conflitos da história original.

A nova fase também promete reencontros com personagens conhecidos do público, como Tufão (Murilo Benício), Nina (Débora Falabella), Jorginho (Cauã Reymond) e Ágatha (Karol Lannes). A continuação chega cerca de 14 anos depois do fim da primeira novela e deve combinar conflitos antigos com novas histórias.