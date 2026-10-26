Carminho e Ana Rocha de Sousa apresentam filme sobre turnê no Japão em São Paulo

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Heider Sacramento
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 18:10
A cantora portuguesa Carminho e a cineasta Ana Rocha de Sousa participaram de uma recepção de pré-estreia do filme Neste Quarto, no dia 16 de outubro, em São Paulo. O encontro foi promovido pela Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil, em parceria com a produtora portuguesa Alecrim Vagabundo.
Dirigido por Ana Rocha de Sousa, o longa acompanha uma turnê de Carminho pelo Japão e integra a programação da 50ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, que segue até 29 de outubro. Em Portugal, a estreia comercial está prevista para 19 de novembro.
Carminho e Ana Rocha de Sousa participam de pré-estreia de ‘Neste Quarto’ em São Paulo
A recepção aconteceu na Casa Araújo Pinto, sede da Câmara Portuguesa, no bairro da Bela Vista, e reuniu convidados e representantes do setor cultural interessados na produção audiovisual portuguesa.
A iniciativa também reforça a atuação da entidade na aproximação entre Brasil e Portugal por meio da cultura. Além das relações empresariais, a Câmara tem promovido encontros e projetos que ampliam a circulação de artistas e produções portuguesas no mercado brasileiro.
Com Neste Quarto, a música e o cinema se encontram em um registro da trajetória de Carminho fora dos palcos portugueses, tendo o Japão como cenário da turnê retratada no filme.