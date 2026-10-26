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Carminho e Ana Rocha de Sousa apresentam filme sobre turnê no Japão em São Paulo

Cantora portuguesa e cineasta participaram de recepção do filme Neste Quarto, que acompanha uma turnê de Carminho pelo Japão

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 18:10

Carminho e Ana Rocha de Sousa apresentam filme em São Paulo
Carminho e Ana Rocha de Sousa apresentam filme em São Paulo Crédito: Divulgação

A cantora portuguesa Carminho e a cineasta Ana Rocha de Sousa participaram de uma recepção de pré-estreia do filme Neste Quarto, no dia 16 de outubro, em São Paulo. O encontro foi promovido pela Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil, em parceria com a produtora portuguesa Alecrim Vagabundo.

Dirigido por Ana Rocha de Sousa, o longa acompanha uma turnê de Carminho pelo Japão e integra a programação da 50ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, que segue até 29 de outubro. Em Portugal, a estreia comercial está prevista para 19 de novembro.

Carminho e Ana Rocha de Sousa participam de pré-estreia de ‘Neste Quarto’ em São Paulo

Carminho por Divulgação
Ana Rocha Sousa por Divulgação
Câmara Portuguesa por Divulgação
Maria da Paz Vale, Carminho e Ana Rocha Sousa por Divulgação
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Carminho por Divulgação

A recepção aconteceu na Casa Araújo Pinto, sede da Câmara Portuguesa, no bairro da Bela Vista, e reuniu convidados e representantes do setor cultural interessados na produção audiovisual portuguesa.

A iniciativa também reforça a atuação da entidade na aproximação entre Brasil e Portugal por meio da cultura. Além das relações empresariais, a Câmara tem promovido encontros e projetos que ampliam a circulação de artistas e produções portuguesas no mercado brasileiro.

Com Neste Quarto, a música e o cinema se encontram em um registro da trajetória de Carminho fora dos palcos portugueses, tendo o Japão como cenário da turnê retratada no filme.

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