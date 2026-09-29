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Carnaval do Rio de Janeiro terá Daniela Mercury, Maria Bethânia, Alcione e Leci Brandão juntas na Mangueira; entenda

Quatro artistas participam da gravação da obra inspirada em Oyá que a Verde e Rosa levará para a Avenida no próximo ano

Fernanda Varela

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 14:29

Alcione Crédito: Reprodução

Alcione, Maria Bethânia, Daniela Mercury e Leci Brandão vão unir as vozes no samba-enredo da Estação Primeira de Mangueira para o Carnaval 2027. As quatro artistas participam da gravação da obra que será levada pela escola para a Avenida.

O encontro reúne nomes de diferentes gerações e trajetórias da música brasileira e ganha um significado especial por causa do tema escolhido pela Verde e Rosa. O enredo de 2027 é inspirado em Oyá, orixá com quem as quatro cantoras mantêm uma conexão de fé e ancestralidade.

Daniela Mercury interpretará samba-enredo da Mangueira no Carnaval 2027 1 de 14

A participação das artistas transforma a gravação do samba em um dos encontros musicais preparados pela Mangueira para o próximo Carnaval.

Alcione e Leci Brandão também têm suas trajetórias diretamente ligadas à escola. Agora, elas se juntam a Maria Bethânia e Daniela Mercury para colocar suas vozes na obra que embalará o desfile de 2027.

Guanayra Firmino, presidenta da Estação Primeira de Mangueira, destacou o simbolismo da reunião das quatro artistas. “Esse é um daqueles encontros que traduzem a potência da nossa história. São quatro mulheres que construíram trajetórias fundamentais na cultura brasileira e que carregam, cada uma à sua maneira, uma profunda conexão com a ancestralidade e com Oyá”, afirmou.