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Henrique Moraes
Agência Correio
Publicado em 22 de novembro de 2026 às 16:49
Guardar carne no congelador é um hábito comum em muitas casas, principalmente para evitar desperdícios e facilitar a organização das refeições. Mas existe uma dúvida que costuma aparecer quando o alimento permanece esquecido por vários meses: será que uma carne congelada há mais de seis meses ainda pode ser consumida sem oferecer riscos à saúde?
A resposta pode surpreender quem acredita que todo alimento congelado tem um prazo máximo de conservação de poucos meses. Na realidade, uma carne mantida continuamente a -18 °C ou menos pode continuar segura para consumo por tempo indeterminado, desde que tenha sido manipulada e armazenada corretamente antes do congelamento.
Carne congelada
O que muda com o passar do tempo é principalmente a qualidade do alimento. Sabor, textura, aroma e suculência podem sofrer alterações, fazendo com que a carne perca parte de suas características originais.
Não necessariamente. De acordo com orientações da agência norte-americana Food and Drug Administration (FDA), alimentos armazenados corretamente em temperaturas de -18 °C permanecem seguros enquanto continuam congelados.
Isso acontece porque as baixas temperaturas impedem a multiplicação da maioria das bactérias responsáveis pela deterioração dos alimentos. Entretanto, o congelamento não elimina todos os microrganismos presentes na carne.
Por isso, é importante entender que existe uma diferença entre segurança alimentar e qualidade do produto.
Uma carne pode permanecer segura para consumo, mas apresentar alterações na aparência, no sabor e na textura depois de vários meses no congelador.
O período recomendado varia de acordo com o tipo de carne, o corte e a forma de armazenamento. Carnes inteiras, por exemplo, costumam manter suas características por mais tempo do que produtos moídos ou preparados.
Segundo as recomendações do FoodSafety.gov, os períodos indicados para preservar a qualidade dos alimentos no freezer são:
Esses períodos são referências de qualidade para alimentos mantidos continuamente a -18 °C ou menos. Isso significa que não representam uma data exata em que a carne passa a oferecer riscos à saúde.
O congelamento é um processo de conservação que reduz a temperatura do alimento e transforma parte da água presente em cristais de gelo.
Com isso, a atividade dos microrganismos é interrompida ou bastante reduzida, impedindo que eles se multipliquem enquanto o alimento permanece congelado.
Entretanto, o processo também pode provocar alterações físicas.
Quando a carne fica exposta ao ar dentro do congelador, ocorre a perda de umidade em determinadas regiões. Isso pode provocar o chamado freezer burn, conhecido como queimadura pelo frio.
Esse é um dos pontos mais importantes para entender a conservação dos alimentos. Embora o congelamento impeça a multiplicação de muitas bactérias, ele não funciona como um processo de esterilização.
Alguns microrganismos conseguem sobreviver às baixas temperaturas e podem voltar a apresentar atividade quando a carne é descongelada.
Por isso, o cuidado não deve acontecer apenas durante o armazenamento, mas também na preparação do alimento.
Outro detalhe importante é que uma carne contaminada antes de ser congelada não se torna automaticamente segura depois de passar meses no freezer.