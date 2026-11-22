ALIMENTAÇÃO

Carne congelada por seis meses ainda pode ser consumida: Veja como conservar o alimento e evitar riscos à saúde na sua casa

Carne armazenada no congelador pode durar mais do que muita gente imagina, mas temperatura e conservação fazem toda a diferença



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 22 de novembro de 2026 às 16:49

O tempo de congelamento influencia a qualidade da carne, podendo alterar sua textura, seu sabor e sua suculência Crédito: Foto: Boys in Bristol- Pexels

Guardar carne no congelador é um hábito comum em muitas casas, principalmente para evitar desperdícios e facilitar a organização das refeições. Mas existe uma dúvida que costuma aparecer quando o alimento permanece esquecido por vários meses: será que uma carne congelada há mais de seis meses ainda pode ser consumida sem oferecer riscos à saúde?

A resposta pode surpreender quem acredita que todo alimento congelado tem um prazo máximo de conservação de poucos meses. Na realidade, uma carne mantida continuamente a -18 °C ou menos pode continuar segura para consumo por tempo indeterminado, desde que tenha sido manipulada e armazenada corretamente antes do congelamento.

Carne congelada 1 de 6

O que muda com o passar do tempo é principalmente a qualidade do alimento. Sabor, textura, aroma e suculência podem sofrer alterações, fazendo com que a carne perca parte de suas características originais.

Carne congelada por mais de seis meses estraga?

Não necessariamente. De acordo com orientações da agência norte-americana Food and Drug Administration (FDA), alimentos armazenados corretamente em temperaturas de -18 °C permanecem seguros enquanto continuam congelados.

Isso acontece porque as baixas temperaturas impedem a multiplicação da maioria das bactérias responsáveis pela deterioração dos alimentos. Entretanto, o congelamento não elimina todos os microrganismos presentes na carne.

Por isso, é importante entender que existe uma diferença entre segurança alimentar e qualidade do produto.

Uma carne pode permanecer segura para consumo, mas apresentar alterações na aparência, no sabor e na textura depois de vários meses no congelador.

Quanto tempo cada tipo de carne pode ficar no congelador?

O período recomendado varia de acordo com o tipo de carne, o corte e a forma de armazenamento. Carnes inteiras, por exemplo, costumam manter suas características por mais tempo do que produtos moídos ou preparados.

Segundo as recomendações do FoodSafety.gov, os períodos indicados para preservar a qualidade dos alimentos no freezer são:

Carne bovina em bifes: de 4 a 12 meses;

Carne suína em cortes: de 4 a 12 meses;

Carne moída: de 3 a 4 meses;

Frango inteiro: até 12 meses;

Frango em pedaços: até 9 meses;

Carne cozida e sobras: de 2 a 6 meses.

Esses períodos são referências de qualidade para alimentos mantidos continuamente a -18 °C ou menos. Isso significa que não representam uma data exata em que a carne passa a oferecer riscos à saúde.

O que acontece com a carne durante o congelamento?

O congelamento é um processo de conservação que reduz a temperatura do alimento e transforma parte da água presente em cristais de gelo.

Com isso, a atividade dos microrganismos é interrompida ou bastante reduzida, impedindo que eles se multipliquem enquanto o alimento permanece congelado.

Carne congelada por mais de seis meses pode continuar própria para consumo, desde que seja armazenada na temperatura adequada Crédito: Foto: Magnific

Entretanto, o processo também pode provocar alterações físicas.

Quando a carne fica exposta ao ar dentro do congelador, ocorre a perda de umidade em determinadas regiões. Isso pode provocar o chamado freezer burn, conhecido como queimadura pelo frio.

O congelador consegue eliminar as bactérias da carne?

Esse é um dos pontos mais importantes para entender a conservação dos alimentos. Embora o congelamento impeça a multiplicação de muitas bactérias, ele não funciona como um processo de esterilização.

Alguns microrganismos conseguem sobreviver às baixas temperaturas e podem voltar a apresentar atividade quando a carne é descongelada.

Por isso, o cuidado não deve acontecer apenas durante o armazenamento, mas também na preparação do alimento.