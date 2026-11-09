Carne de panela que desmancha na boca: passo a passo com caldo grosso sem usar farinha

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 12:22
Acertar a carne de panela para ficar macia e com molho grosso depende de quatro passos simples: usar cortes ricos em colágeno (como acém, músculo ou paleta), dourar bem até formar uma crostinha no fundo, colocar apenas meio copo de água fervente e amassar um pedaço de legume cozido no final para engrossar o caldo sem farinha.
Veja como fazer uma carne de panela que desmancha na boca
1 kg de acém, músculo ou paleta bovina cortada em cubos grandes
2 cebolas picadas em pedaços médios
4 dentes de alho amassados
2 tomates maduros picados (com semente e casca)
2 batatas grandes cortadas em pedaços grandes
1 cenoura cortada em rodelas grossas
2 colheres de sopa de óleo
1 colher de sopa de colorau ou páprica doce
1 folha de louro
Meia xícara de água fervente
Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde a gosto
Tempere os cubos de carne com o alho amassado, o sal, a pimenta-do-reino e o colorau.
Aqueça o óleo diretamente na panela de pressão em fogo alto.
Coloque a carne aos poucos e deixe dourar muito bem de todos os lados, sem mexer a toda hora. É fundamental que se forme uma crosta escura no fundo da panela.
Adicione a cebola, o tomate e a folha de louro. Mexa raspando o fundo com uma colher de pau para soltar o fundinho tostado da carne.
Despeje a meia xícara de água fervente, misture tudo e tampe a panela de pressão.
Quando começar a chiar, abaixe o fogo para médio e conte 35 minutos de cozimento.
Desligue o fogo, espere a pressão sair completamente por conta própria e abra a panela.
Adicione as batatas e as cenouras, acerte o sal se necessário, tampe novamente e cozinhe por mais 7 minutos após pegar pressão.
Abra a panela, amasse levemente um ou dois pedaços de batata no caldo com a colher e deixe ferver em fogo baixo destampado por 3 minutos até engrossar. Finalize com cheiro-verde.