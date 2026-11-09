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Carne de panela que desmancha na boca: passo a passo com caldo grosso sem usar farinha

Selar a carne em fogo alto antes de tampar a panela de pressão evita sabor de cozido sem graça

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 12:22

Carne de panela
Carne de panela Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Acertar a carne de panela para ficar macia e com molho grosso depende de quatro passos simples: usar cortes ricos em colágeno (como acém, músculo ou paleta), dourar bem até formar uma crostinha no fundo, colocar apenas meio copo de água fervente e amassar um pedaço de legume cozido no final para engrossar o caldo sem farinha.

Veja como fazer uma carne de panela que desmancha na boca

 Tempere os cubos de carne com o alho amassado, o sal, a pimenta-do-reino e o colorau. por Imagem gerada por inteligência artificial
Aqueça o óleo diretamente na panela de pressão em fogo alto. por Imagem gerada por inteligência artificial
Coloque a carne aos poucos e deixe dourar muito bem de todos os lados, sem mexer a toda hora. É fundamental que se forme uma crosta escura no fundo da panela. por Imagem gerada por inteligência artificial
Adicione a cebola, o tomate e a folha de louro. Mexa raspando o fundo com uma colher de pau para soltar o fundinho tostado da carne. por Imagem gerada por inteligência artificial
Despeje a meia xícara de água fervente, misture tudo e tampe a panela de pressão. por Imagem gerada por inteligência artificial
Quando começar a chiar, abaixe o fogo para médio e conte 35 minutos de cozimento. por Imagem gerada por inteligência artificial
Adicione as batatas e as cenouras, acerte o sal se necessário, tampe novamente e cozinhe por mais 7 minutos após pegar pressão. por Imagem gerada por inteligência artificial
  Abra a panela, amasse levemente um ou dois pedaços de batata no caldo com a colher e deixe ferver em fogo baixo destampado por 3 minutos até engrossar. Finalize com cheiro-verde. por Imagem gerada por inteligência artificial
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 Tempere os cubos de carne com o alho amassado, o sal, a pimenta-do-reino e o colorau. por Imagem gerada por inteligência artificial

  • Ingredientes:

1 kg de acém, músculo ou paleta bovina cortada em cubos grandes

2 cebolas picadas em pedaços médios

4 dentes de alho amassados

2 tomates maduros picados (com semente e casca)

2 batatas grandes cortadas em pedaços grandes

1 cenoura cortada em rodelas grossas

2 colheres de sopa de óleo

1 colher de sopa de colorau ou páprica doce

1 folha de louro

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Meia xícara de água fervente

Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde a gosto

  • Modo de fazer:

Tempere os cubos de carne com o alho amassado, o sal, a pimenta-do-reino e o colorau.

Aqueça o óleo diretamente na panela de pressão em fogo alto.

Coloque a carne aos poucos e deixe dourar muito bem de todos os lados, sem mexer a toda hora. É fundamental que se forme uma crosta escura no fundo da panela.

Adicione a cebola, o tomate e a folha de louro. Mexa raspando o fundo com uma colher de pau para soltar o fundinho tostado da carne.

Despeje a meia xícara de água fervente, misture tudo e tampe a panela de pressão.

Quando começar a chiar, abaixe o fogo para médio e conte 35 minutos de cozimento.

Desligue o fogo, espere a pressão sair completamente por conta própria e abra a panela.

Adicione as batatas e as cenouras, acerte o sal se necessário, tampe novamente e cozinhe por mais 7 minutos após pegar pressão.

Abra a panela, amasse levemente um ou dois pedaços de batata no caldo com a colher e deixe ferver em fogo baixo destampado por 3 minutos até engrossar. Finalize com cheiro-verde.

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