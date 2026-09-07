Carne macia e suculenta: veja como preparar fraldinha na panela de pressão sem adicionar água

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de setembro de 2026 às 12:00
Fazer uma carne macia, suculenta e cheia de sabor sem precisar adicionar uma gota d'água é o grande segredo da receita de fraldinha na pressão. A preparação começa selecionando uma peça que tenha um bom equilíbrio entre carne e gordura. Em uma panela de pressão aquecida com azeite, sele a peça inteira até dourar bem de ambos os lados e reserve em uma tigela separada.
Veja como preparar a receita de fraldinha na pressão
Para a base do cozimento, faça uma camada no fundo da panela utilizando metade de cebolas picadas, dentes de alho descascados, cenouras cortadas em rodelas grossas e tomates em cubos. Acomode a fraldinha dourada sobre essa camada de vegetais e cubra a carne com o restante dos legumes. Adicione molho shoyu, tempere com pimenta-do-reino a gosto e tampe a panela. Assim que pegar pressão, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 40 minutos, aguardando a pressão sair naturalmente.
O toque final garante ainda mais textura e cremosidade ao prato. Abra a panela, adicione batatas, tampe novamente e deixe cozinhar por apenas dois minutos após pegar pressão, esperando o ar sair sozinho mais uma vez. Retire a carne e as batatas, transfira o caldo restante com os legumes cozidos para o liquidificador, bata por dois minutos com uma xícara de água quente e leve ao fogo para reduzir. Regue a fraldinha com esse molho encorpado, finalize salpicando cheiro-verde fresco e sirva acompanhada de arroz branco.
Ingredientes
1 peça de fraldinha (com bom equilíbrio entre carne e gordura)
Azeite (quantidade suficiente para selar a carne)
Cebolas picadas (metade para a base e metade para cobrir)
Dentes de alho descascados
Cenouras cortadas em rodelas grossas
Tomates cortados em cubos
Molho shoyu a gosto
Pimenta-do-reino a gosto
Batatas bolinhas (para a etapa final)
1 xícara de água quente (para bater o molho)
Cheiro-verde fresco picado (para finalizar)