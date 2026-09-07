HORA DO RANGO

Carne macia e suculenta: veja como preparar fraldinha na panela de pressão sem adicionar água

Descubra como preparar a receita utilizando apenas shoyu, legumes e o próprio suco do corte

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 12:00

Fraldinha com legumes Crédito: Imagem: Sham Clicks | Shutterstock

Fazer uma carne macia, suculenta e cheia de sabor sem precisar adicionar uma gota d'água é o grande segredo da receita de fraldinha na pressão. A preparação começa selecionando uma peça que tenha um bom equilíbrio entre carne e gordura. Em uma panela de pressão aquecida com azeite, sele a peça inteira até dourar bem de ambos os lados e reserve em uma tigela separada.

Veja como preparar a receita de fraldinha na pressão 1 de 4

Para a base do cozimento, faça uma camada no fundo da panela utilizando metade de cebolas picadas, dentes de alho descascados, cenouras cortadas em rodelas grossas e tomates em cubos. Acomode a fraldinha dourada sobre essa camada de vegetais e cubra a carne com o restante dos legumes. Adicione molho shoyu, tempere com pimenta-do-reino a gosto e tampe a panela. Assim que pegar pressão, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 40 minutos, aguardando a pressão sair naturalmente.

O toque final garante ainda mais textura e cremosidade ao prato. Abra a panela, adicione batatas, tampe novamente e deixe cozinhar por apenas dois minutos após pegar pressão, esperando o ar sair sozinho mais uma vez. Retire a carne e as batatas, transfira o caldo restante com os legumes cozidos para o liquidificador, bata por dois minutos com uma xícara de água quente e leve ao fogo para reduzir. Regue a fraldinha com esse molho encorpado, finalize salpicando cheiro-verde fresco e sirva acompanhada de arroz branco.

Ingredientes

1 peça de fraldinha (com bom equilíbrio entre carne e gordura)

Azeite (quantidade suficiente para selar a carne)

Cebolas picadas (metade para a base e metade para cobrir)

Dentes de alho descascados

Cenouras cortadas em rodelas grossas

Tomates cortados em cubos

Molho shoyu a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Batatas bolinhas (para a etapa final)

1 xícara de água quente (para bater o molho)