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Carne moída soltinha e bem temperada: veja como refogar sem empelotar e sem juntar água cinza na panela

Técnica do fogo alto transforma esse prato em um recheio dourado e suculento

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 11:30

Carne moída
Carne moída Crédito: Imagem gerada por inteligência artíficial

Fazer carne moída parece tarefa fácil, mas um erro comum pode estragar a receita: jogar o tempero úmido junto com a carne numa panela que ainda não está quente o suficiente. Isso faz o alimento cozinhar no próprio vapor, soltando aquela água acinzentada, resultando numa carne não que não doura, forma blocos duros e perde todo o sabor do refogado.

Veja como fazer carne moída soltinha e bem temperada

Fazer carne moída parece tarefa fácil, mas um erro comum pode estragar a receita: jogar o tempero úmido junto com a carne numa panela que ainda não está quente o suficiente. Isso faz o alimento cozinhar no próprio vapor, soltando aquela água acinzentada, resultando numa carne não que não doura, forma blocos duros e perde todo o sabor do refogado. por Key West Wedding Photography / Wikimedia Commons
Primeiro, temos que fazer tudo por etapas e usar temperatura alta. A carne precisa entrar primeiro na panela bem quente (com um fio de óleo) para tostar e facilitar a quebra dos grumos. Os vegetais, como alho e cebola, só entram depois. Assim, eles aproveitam o "fundinho" caramelizado da panela. por Reprodução
Ingredientes: 500g de acém ou patinho (moído duas vezes), 1 colher (sopa) de óleo ou azeite, 1 cebola picada em cubinhos, 3 dentes de alho picados, 1 colher (sopa) de extrato de tomate, Sal, cominho e pimenta-do-reino a gosto e Cheiro-verde picadinho para finalizar por Imagem: Lapina Maria | Shutterstock
Modo de preparo: Tire a carne da geladeira cerca de 10 minutos antes de levar ao fogo para que ela perca o gelo. por Imagem gerada por inteligência artíficial
Modo de preparo: Aqueça o óleo em uma panela grande no fogo alto e adicione toda a carne moída de uma vez. por Imagem gerada por inteligência artíficial
Modo de preparo: Espalhe a carne pelo fundo da panela com uma colher de pau. Deixe fritar por cerca de 3 minutos, até começar a chiar. por Imagem gerada por inteligência artíficial
Modo de preparo: Conforme a carne for mudando de cor, comece a quebrar as pelotas com a colher. por Imagem gerada por inteligência artíficial
Modo de preparo: Quando a água secar e a carne começar a estalar (criando um fundo dourado na panela), abra um espaço no centro, coloque a cebola e o alho e refogue por 2 minutos. por Imagem gerada por inteligência artíficial
Modo de preparo: Acrescente o sal, os temperos secos e o extrato de tomate. Misture tudo, abaixe o fogo, pingue apenas 2 colheres (sopa) de água para soltar o sabor do fundo da panela, finalize com o cheiro-verde e sirva.  por Imagem: Angelika Heine | Shutterstock
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Fazer carne moída parece tarefa fácil, mas um erro comum pode estragar a receita: jogar o tempero úmido junto com a carne numa panela que ainda não está quente o suficiente. Isso faz o alimento cozinhar no próprio vapor, soltando aquela água acinzentada, resultando numa carne não que não doura, forma blocos duros e perde todo o sabor do refogado. por Key West Wedding Photography / Wikimedia Commons

Primeiro, temos que fazer tudo por etapas e usar temperatura alta. A carne precisa entrar primeiro na panela bem quente (com um fio de óleo) para tostar e facilitar a quebra dos grumos. Os vegetais, como alho e cebola, só entram depois. Assim, eles aproveitam o "fundinho" caramelizado da panela.

Ingredientes

500g de acém ou patinho (moído duas vezes)

1 colher (sopa) de óleo ou azeite

1 cebola picada em cubinhos

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3 dentes de alho picados

1 colher (sopa) de extrato de tomate

Sal, cominho e pimenta-do-reino a gosto

Cheiro-verde picadinho para finalizar

Modo de preparo

Tire a carne da geladeira cerca de 10 minutos antes de levar ao fogo para que ela perca o gelo.

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Aqueça o óleo em uma panela grande no fogo alto e adicione toda a carne moída de uma vez.

Espalhe a carne pelo fundo da panela com uma colher de pau. Deixe fritar por cerca de 3 minutos, até começar a chiar.

Conforme a carne for mudando de cor, comece a quebrar as pelotas com a colher.

Quando a água secar e a carne começar a estalar (criando um fundo dourado na panela), abra um espaço no centro, coloque a cebola e o alho e refogue por 2 minutos.

Acrescente o sal, os temperos secos e o extrato de tomate. Misture tudo, abaixe o fogo, pingue apenas 2 colheres (sopa) de água para soltar o sabor do fundo da panela, finalize com o cheiro-verde e sirva.

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