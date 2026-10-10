Carne moída soltinha e bem temperada: veja como refogar sem empelotar e sem juntar água cinza na panela

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 10 de outubro de 2026 às 11:30
Fazer carne moída parece tarefa fácil, mas um erro comum pode estragar a receita: jogar o tempero úmido junto com a carne numa panela que ainda não está quente o suficiente. Isso faz o alimento cozinhar no próprio vapor, soltando aquela água acinzentada, resultando numa carne não que não doura, forma blocos duros e perde todo o sabor do refogado.
Veja como fazer carne moída soltinha e bem temperada
Primeiro, temos que fazer tudo por etapas e usar temperatura alta. A carne precisa entrar primeiro na panela bem quente (com um fio de óleo) para tostar e facilitar a quebra dos grumos. Os vegetais, como alho e cebola, só entram depois. Assim, eles aproveitam o "fundinho" caramelizado da panela.
Ingredientes
500g de acém ou patinho (moído duas vezes)
1 colher (sopa) de óleo ou azeite
1 cebola picada em cubinhos
3 dentes de alho picados
1 colher (sopa) de extrato de tomate
Sal, cominho e pimenta-do-reino a gosto
Cheiro-verde picadinho para finalizar
Modo de preparo
Tire a carne da geladeira cerca de 10 minutos antes de levar ao fogo para que ela perca o gelo.
Aqueça o óleo em uma panela grande no fogo alto e adicione toda a carne moída de uma vez.
Espalhe a carne pelo fundo da panela com uma colher de pau. Deixe fritar por cerca de 3 minutos, até começar a chiar.
Conforme a carne for mudando de cor, comece a quebrar as pelotas com a colher.
Quando a água secar e a carne começar a estalar (criando um fundo dourado na panela), abra um espaço no centro, coloque a cebola e o alho e refogue por 2 minutos.
Acrescente o sal, os temperos secos e o extrato de tomate. Misture tudo, abaixe o fogo, pingue apenas 2 colheres (sopa) de água para soltar o sabor do fundo da panela, finalize com o cheiro-verde e sirva.