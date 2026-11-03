SAÚDE

Carol Castro desabafa após diagnóstico de doença crônica: 'Eu sinto dor 24 horas por dia'

Atriz de 42 anos enfrentou rotina puxada de gravações antes de descobrir síndrome

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 10:05

Carol Castro Crédito: Reprodução/Instagram

Carol Castro descobriu recentemente que tem fibromialgia, uma síndrome que atinge o sistema nervoso central e causa dores pelo corpo todo, cansaço sem fim e noites mal dormidas. A confirmação veio depois de uma bateria de exames e meses tentando entender o que estava acontecendo.



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Em entrevista à Quem, a artista contou como foi receber o resultado dos exames: "Foi um certo alívio porque me deu um nome. Eu não tô doida. Foi uma saga, pois eu já tinha feito milhões de exames de sangue, eu estava desde o ano anterior investigando todos os marcadores possíveis de doenças".

As dores mais fortes apareceram quando ela gravava a reta final de 'Garota do Momento', novela das seis da Globo exibida em 2025. Na trama, Carol vivia Clarice, uma mãe que passava por atropelamento, perda de memória e crises intensas.

No dia a dia, a atriz arrumava desculpas para tentar disfarçar os sinais: "Eu sentia fortes dores de cabeça e falava que era sinusite ou que estava trabalhando muito. Eu também sentia dores no joelho, mas a personagem usava salto alto, então devia ser por isso. Além do mais, eu já estava vivendo um momento pessoal difícil".

A fase difícil começou meses antes, com a morte do pai, o ator e diretor Luca de Castro, em dezembro de 2023. Foi ele quem a colocou no caminho da arte: "Meu mundo caiu total. Eu nunca tinha perdido ninguém tão próximo assim. Meu pai era meu melhor amigo, confidente, muso inspirador. Sou atriz por causa dele, então foi um baque muito forte".

Na mesma época, gravando a série 'Jogo Cruzado', da Disney, Carol machucou feio o joelho: quebrou a tíbia e rompeu um ligamento. Mesmo com muita dor, ela não parou: "Estava na minha mão a continuação da série e eu quis continuar. Íamos filmar até antes das festas, pausar e retornar para conclusão em janeiro de 2024. Eram mais de 100 pessoas dependendo de mim e eu pensava nos empregos de todo mundo. Fui passando por cima da minha saúde, trabalhando com fortes dores e tomando remédios e mais remédios”.

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Durante a rotina de gravação, manchas roxas apareceram pelo corpo. Seguindo a dica da fisioterapeuta, ela foi a um angiologista. Com os resultados saudáveis, ela marcou consulta com o reumatologista. O médico fez perguntas sobre sua rotina, apertou pontos específicos do corpo e fechou o diagnóstico de fibromialgia. No Brasil, essa condição atinge cerca de 3% da população e é reconhecida pela lei como deficiência para garantir direitos aos pacientes com limitações.