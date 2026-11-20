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Felipe Sena
Publicado em 20 de novembro de 2026 às 18:13
A atriz Carol Castro tem lidado com uma carreira profissional movimentada ao passo que lida com uma condição que afeta seu bem-estar.
Diagnosticada com fibromialgia, a atriz brasileira decidiu falar abertamente sobre a síndrome que a afeta e revelou ainda o receio de enfrentar preconceito no mercado de trabalho, mas se mantêm otimista.
Carol Castro
"Cheguei a pensar: 'Será que o pessoal vai passar a não me chamar porque eu tenho fibromialgia?' Isso passa pela cabeça. Depois pensei em todas as pessoas que eu poderia ajudar e decidi encarar esse desafio de me expor. Me sinto feliz e honrada por, de certa forma, ser porta-voz dessa causa”, disse.
A atriz ainda explicou efeitos colaterais do tratamento. “Em mim, pelo menos, ele [o remédio] faz reter bastante líquido, me deixa inchada e aumenta o apetite. Se estou com energia, posso sair e dançar a noite inteira, mas o dia seguinte só a gente sabe. Parece que passou um trator por cima", contou. Ela também descreveu o impacto emocional de conviver com a dor: "A sensação de estar sempre carregando o mundo nas costas é complicada", disse a atriz em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo.
Durante as gravações de Garota do Momento, em 2024, Carol Barreto percebeu que havia algo de errado. “"A dor é 24 horas por dia praticamente. Ela vem em níveis completamente diferentes, mas está sempre presente. Não tem um dia em que eu tenha zero dor", explicou. Carol ainda relatou sensação de calor nos pés e cansaço desde o momento em que acorda.