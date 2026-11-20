CARREIRA

Carol Castro revela medo de perder trabalhos após diagnóstico de doença: ‘Será que vão me chamar?’

Atriz lida com carreira profissional e condição que afeta seu bem-estar

Felipe Sena

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 18:13

Carol Castro enfrenta inchaço e retenção de líquido por causa de tratamento Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz Carol Castro tem lidado com uma carreira profissional movimentada ao passo que lida com uma condição que afeta seu bem-estar.

Diagnosticada com fibromialgia, a atriz brasileira decidiu falar abertamente sobre a síndrome que a afeta e revelou ainda o receio de enfrentar preconceito no mercado de trabalho, mas se mantêm otimista.

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"Cheguei a pensar: 'Será que o pessoal vai passar a não me chamar porque eu tenho fibromialgia?' Isso passa pela cabeça. Depois pensei em todas as pessoas que eu poderia ajudar e decidi encarar esse desafio de me expor. Me sinto feliz e honrada por, de certa forma, ser porta-voz dessa causa”, disse.

A atriz ainda explicou efeitos colaterais do tratamento. “Em mim, pelo menos, ele [o remédio] faz reter bastante líquido, me deixa inchada e aumenta o apetite. Se estou com energia, posso sair e dançar a noite inteira, mas o dia seguinte só a gente sabe. Parece que passou um trator por cima", contou. Ela também descreveu o impacto emocional de conviver com a dor: "A sensação de estar sempre carregando o mundo nas costas é complicada", disse a atriz em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo.