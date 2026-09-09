Carol Lekker deixa o 'Fofocalizando' após insatisfação com salário; veja quanto ela recebia

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Fernanda Varela
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 08:30
Carol Lekker está de saída do "Fofocalizando", do SBT. A apresentadora decidiu encerrar sua passagem pela atração após ficar insatisfeita com a situação financeira do contrato, segundo informações divulgadas pela coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles.
De acordo com a publicação, Carol receberia cerca de R$ 10 mil por mês pelo trabalho no programa. O valor, porém, não estaria sendo suficiente para que a comunicadora se mantivesse financeiramente.
A Fazenda 17: Carol Lekker
Outro fator seria a ausência de ganhos extras com publicidade. Carol é a única integrante do atual time de apresentadores do "Fofocalizando" que não realiza ações de merchandising durante o programa.
A decisão de deixar a atração já teria sido comunicada ao SBT. Carol e a emissora chegaram a um acordo para encerrar o vínculo profissional, e a última participação dela está prevista para a próxima sexta-feira (11).
Procurada pela coluna para comentar as informações, a assessoria da apresentadora afirmou que "até o momento não tem nada a declarar sobre o assunto".
Carol Lekker chegou ao 'Fofocalizando' em 2026
Carol foi oficializada como apresentadora do "Fofocalizando" em fevereiro deste ano e assinou contrato com o SBT no mês seguinte. A oportunidade veio após a influenciadora ganhar projeção nacional com sua participação em "A Fazenda", da Record.
A passagem pelo programa também ficou marcada por uma polêmica recente envolvendo Eliana. Em agosto, Carol ironizou a apresentadora, atualmente contratada da Globo, durante o "Fofocalizando".
Após a repercussão negativa, ela ficou alguns dias afastada da atração. Ao retornar, Carol pediu desculpas ao vivo e reconheceu a importância de Eliana para a história do SBT e da televisão brasileira. Antes da retratação no programa, ela já havia se desculpado publicamente nas redes sociais.