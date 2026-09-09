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Carol Lekker deixa o 'Fofocalizando' após insatisfação com salário; veja quanto ela recebia

Apresentadora teria considerado valor insuficiente para se manter financeiramente e já acertou saída do SBT

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 08:30

Carol Lekker no Fofocalizando Crédito: Reprodução/SBT

Carol Lekker está de saída do "Fofocalizando", do SBT. A apresentadora decidiu encerrar sua passagem pela atração após ficar insatisfeita com a situação financeira do contrato, segundo informações divulgadas pela coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles.

De acordo com a publicação, Carol receberia cerca de R$ 10 mil por mês pelo trabalho no programa. O valor, porém, não estaria sendo suficiente para que a comunicadora se mantivesse financeiramente.

A Fazenda 17: Carol Lekker

Carol Lekker por Reprodução
Carol Lekker por Reprodução
Carol Lekker por Reprodução
Carol Lekker por Reprodução
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Carol Lekker por Reprodução

Outro fator seria a ausência de ganhos extras com publicidade. Carol é a única integrante do atual time de apresentadores do "Fofocalizando" que não realiza ações de merchandising durante o programa.

A decisão de deixar a atração já teria sido comunicada ao SBT. Carol e a emissora chegaram a um acordo para encerrar o vínculo profissional, e a última participação dela está prevista para a próxima sexta-feira (11).

Procurada pela coluna para comentar as informações, a assessoria da apresentadora afirmou que "até o momento não tem nada a declarar sobre o assunto".

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Carol Lekker chegou ao 'Fofocalizando' em 2026

Carol foi oficializada como apresentadora do "Fofocalizando" em fevereiro deste ano e assinou contrato com o SBT no mês seguinte. A oportunidade veio após a influenciadora ganhar projeção nacional com sua participação em "A Fazenda", da Record.

A passagem pelo programa também ficou marcada por uma polêmica recente envolvendo Eliana. Em agosto, Carol ironizou a apresentadora, atualmente contratada da Globo, durante o "Fofocalizando".

Após a repercussão negativa, ela ficou alguns dias afastada da atração. Ao retornar, Carol pediu desculpas ao vivo e reconheceu a importância de Eliana para a história do SBT e da televisão brasileira. Antes da retratação no programa, ela já havia se desculpado publicamente nas redes sociais.

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