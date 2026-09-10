POLÊMICA

Carol Lekker revela gasto de R$ 300 por dia com Uber após deixar o Fofocalizando: 'Não dava'

Apresentadora confirmou saída da emissora após ter pedido de aumento negado

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 11:18

Carol Lekker Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Carol Lekker surpreendeu o público ao confirmar sua saída do programa 'Fofocalizando', do SBT, após menos de sete meses. A ex-Fazenda desabafou nas redes sociais sobre as dificuldades para fechar as contas no fim do mês com um salário de R$ 10 mil, revelando que gasta um alto valor diariamente com transporte por aplicativo.

Miss Bumbum Carol Lekker 1 de 15

Sem saber dirigir e sem ter carteira de motorista, a apresentadora precisava atravessar a cidade todos os dias para ir trabalhar. Morando no bairro do Morumbi, situado na zona sul de São Paulo, e precisava se deslocar até a sede da emissora, localizada na região de Osasco, na Grande São Paulo.

A distância entre os dois locais varia entre 25 km e 30 km, e a viagem pode durar entre 30 e 50 minutos, dependendo do trânsito. A apresentadora revelou gastar cerca de R$ 150 por trecho, somando cerca de R$ 300 por dia apenas em viagens de carro de aplicativo de ida e volta. Multiplicando o valor pelos dias úteis da semana, os gastos com transporte ultrapassavam facilmente a casa dos R$ 5 mil mensais.