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Carol Lekker revela gasto de R$ 300 por dia com Uber após deixar o Fofocalizando: 'Não dava'

Apresentadora confirmou saída da emissora após ter pedido de aumento negado

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 11:18

Carol Lekker Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Carol Lekker surpreendeu o público ao confirmar sua saída do programa 'Fofocalizando', do SBT, após menos de sete meses. A ex-Fazenda desabafou nas redes sociais sobre as dificuldades para fechar as contas no fim do mês com um salário de R$ 10 mil, revelando que gasta um alto valor diariamente com transporte por aplicativo. 

Miss Bumbum Carol Lekker

Carol Lekker por Reprodução
Miss Bumbum Carol Lekker por Reprodução/Redes Sociais
Miss Bumbum Carol Lekker já investiu R$ 300 mil em plásticas por Reprodução/Redes Sociais
Miss Bumbum Carol Lekker por Reprodução/Redes Sociais
Miss Bumbum Carol Lekker por Reprodução/Redes Sociais
Miss Bumbum Carol Lekker por Reprodução/Redes Sociais
Rayane Figliuzzi e a Miss Bumbum Carol Lekker protagonizaram um barraco na 'A Fazenda 17' por Reprodução/Record TV
Carol Lekker mostrou o antes e depois da harmonização facial por Reprodução/Redes Sociais
Carol Lekker sem maquiagem por Reprodução/Redes Sociais
Carol Lekker antes de alguns procedimentos estéticos por Reprodução/Redes Sociais
Carol Lekker antes dos procedimentos estéticos por Reprodução/Redes Sociais
Carol Lekker antes de alguns procedimentos estéticos por Reprodução/Redes Sociais
Carol Lekker por Reprodução/Redes Sociais
Carol Lekker já posou para a Playboy África por Reprodução/Redes Sociais
Carol Lekker foi Miss Bumbum em 2022 por Reprodução/Redes Sociais
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Carol Lekker por Reprodução

Sem saber dirigir e sem ter carteira de motorista, a apresentadora precisava atravessar a cidade todos os dias para ir trabalhar. Morando no bairro do Morumbi, situado na zona sul de São Paulo, e precisava se deslocar até a sede da emissora, localizada na região de Osasco, na Grande São Paulo.

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A distância entre os dois locais varia entre 25 km e 30 km, e a viagem pode durar entre 30 e 50 minutos, dependendo do trânsito. A apresentadora revelou gastar cerca de R$ 150 por trecho, somando cerca de R$ 300 por dia apenas em viagens de carro de aplicativo de ida e volta. Multiplicando o valor pelos dias úteis da semana, os gastos com transporte ultrapassavam facilmente a casa dos R$ 5 mil mensais.

Além dos gastos com transporte na capital, a ex-Miss Bumbum afirmou que a situação comprometeu sua qualidade de vida e saúde mental. Longe da família, que reside no exterior, ela relatou enfrentar quadros de ansiedade, depressão e dificuldades para dormir, chegando a passar por períodos sem dinheiro para a alimentação no fim do mês. Apesar da negativa da emissora em relação ao reajuste salarial, ela garantiu que cumprirá os compromissos restantes de seu contrato.

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Tags:

Fofocalizando Sbt Demissão Carol Lekker

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