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Carol Lekker será demitida após polêmicas em bastidores de A Fazenda 18

Treta entre ex-A Fazenda e apresentadora Christina Rocha gerou tensão em bastidores da emissora

Felipe Sena

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 18:26

Carol Lekker Crédito: Reprodução | TV

A Record Entretenimento, empresa pertencente ao Grupo Record, tomou a decisão de encerrar o vínculo empregatício com Carol Lekker, após polêmicas envolvendo os bastidores de A Fazenda 18.

De acordo com o portal LeoDias, a empresa optou pelo desligamento da ex-peoa, que deverá ser comunicada sobre a decisão nas próximas horas.

A Fazenda 17: Carol Lekker 1 de 11

A medida acontece após um episódio envolvendo Christina Rocha nos bastidores da “Cabine de Descompressão”, exibida na última quinta-feira (1ª), no RecordPlus.

Christina Rocha teria se incomodado com as interrupções de Carol Lekker durante entrevista com Adryana Ribeiro e com o momento em que Lekker comunicou a eliminada a morte de Rick, da dupla com Renner.

Segundo LeoDias, após o encerramento da transmissão, ela teria manifestado insatisfação à equipe sobre o resultado do bate-papo.