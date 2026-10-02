Carol Lekker será demitida após polêmicas em bastidores de A Fazenda 18

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Felipe Sena
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 18:26
A Record Entretenimento, empresa pertencente ao Grupo Record, tomou a decisão de encerrar o vínculo empregatício com Carol Lekker, após polêmicas envolvendo os bastidores de A Fazenda 18.
De acordo com o portal LeoDias, a empresa optou pelo desligamento da ex-peoa, que deverá ser comunicada sobre a decisão nas próximas horas.
A Fazenda 17: Carol Lekker
A medida acontece após um episódio envolvendo Christina Rocha nos bastidores da “Cabine de Descompressão”, exibida na última quinta-feira (1ª), no RecordPlus.
Christina Rocha teria se incomodado com as interrupções de Carol Lekker durante entrevista com Adryana Ribeiro e com o momento em que Lekker comunicou a eliminada a morte de Rick, da dupla com Renner.
Segundo LeoDias, após o encerramento da transmissão, ela teria manifestado insatisfação à equipe sobre o resultado do bate-papo.
A comunicadora ainda teria solicitado que as próximas entrevistas com os eliminados não fossem conduzidas em dupla.