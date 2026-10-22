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Carolina Dieckmmann cobra a Globo às vésperas da eleição e exige atitude urgente ao vivo: 'Será que é tão absurdo?'

Atriz pediu que emissora verifique informações e identifique mentiras em tempo real durante o último confronto entre Lula e Flávio Bolsonaro antes do segundo turno

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 13:26

Carolina Dieckmmann Crédito: Reprodução/Instagram

Carolina Dieckmmann usou as redes sociais nesta quarta-feira (21) para fazer uma cobrança pública à TV Globo. A atriz pediu que a emissora implemente a checagem de fatos em tempo real durante o último debate presidencial do segundo turno, previsto para sexta-feira (23).

No vídeo publicado, Carolina ressaltou que a verificação de informações durante o confronto entre os candidatos é importante para ajudar os eleitores a tomar uma decisão consciente nas urnas.

Mudança de visual de Carolina Dieckmmann 1 de 9

"Na sexta-feira, a gente vai ter o último debate entre os candidatos à presidência, e é muito importante que a gente consiga que esse debate tenha verificação de dados, de fatos, de verdades e mentiras em tempo real pra que a gente saiba quem está falando a verdade, quando está falando a verdade, quem está mentindo e quando está mentindo", declarou.

A atriz também chamou atenção para o risco de afirmações falsas serem aceitas sem questionamento, especialmente quando envolvem candidatos pelos quais o público tem preferência. "Quando você assiste a um debate, você pode ficar curioso, achar que aquela pessoa falou alguma coisa que não era verdade, mas tem muita gente que não checa", avaliou.

Em seguida, Carolina destacou que a identificação de informações falsas deve valer independentemente do candidato ou do posicionamento político de quem assiste.

Mansão de Carolina Dieckmann 1 de 10

"Tem muita gente que, por gostar do candidato, seja ele o meu, o seu, o de qualquer um, simplesmente por ter carinho por aquele candidato ou ter predileção por aquele candidato, acaba acreditando no que ele tá falando, só que ele pode tá falando uma mentira. Não é certo", afirmou.

Ao concluir o apelo, Carolina questionou por que a checagem em tempo real seria considerada uma exigência exagerada e defendeu que o eleitor tenha acesso a informações verificadas antes de escolher seu candidato. "Será que é tão absurdo simplesmente querer ter o direito de saber a verdade?", perguntou.

"É justo que a gente saiba a verdade, é justo que a gente saiba quem está falando a verdade. E conseguir vai ser uma grande vitória, não pra um lado ou pro outro, pra nós que estamos aqui querendo tomar a nossa decisão baseada em verdades", concluiu.