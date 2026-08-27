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Carolina Dieckmmann mostra ‘novo rosto’ após procedimento que custa até R$ 28 mil

Sessão do procedimento coreano, que pode chegar a custar até R$ 28 mil, foi detalhada por Carolina

Felipe Sena

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 17:50

Carolina Dieckmmann mostrou resultado de procedimento Crédito: Reprodução | Instagram

Carolina Dieckmmann exibiu o novo visual após marcar presença na noite desta quarta-feira (26) em um desfile em celebração aos 50 anos de uma marca de moda, no MASP, em São Paulo.

A atriz fez um procedimento estético no rosto, após ser submetida a uma radiofrequência monopolar, tecnologia que usa aquecimento controlador dos tecidos com o intuito de estimular colágeno, firmeza e preservar os contornos naturais da face.

Carolina Dieckmmann 1 de 8

A sessão do procedimento coreano, que pode chegar a custar até R$ 28 mil, foi detalhada por Carolina, que costuma escolher técnicas não-invasivas para manter a beleza aos 47 anos.

"Hoje eu vou fazer um procedimento e vou mostrar para vocês. Não preciso mudar nada e não quero mudar nada, só dar uma melhoradinha", explicou a atriz.