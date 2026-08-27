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Carolina Dieckmmann mostra ‘novo rosto’ após procedimento que custa até R$ 28 mil

Sessão do procedimento coreano, que pode chegar a custar até R$ 28 mil, foi detalhada por Carolina

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 17:50

Carolina Dieckmmann mostrou resultado de procedimento
Carolina Dieckmmann mostrou resultado de procedimento Crédito: Reprodução | Instagram

Carolina Dieckmmann exibiu o novo visual após marcar presença na noite desta quarta-feira (26) em um desfile em celebração aos 50 anos de uma marca de moda, no MASP, em São Paulo.

A atriz fez um procedimento estético no rosto, após ser submetida a uma radiofrequência monopolar, tecnologia que usa aquecimento controlador dos tecidos com o intuito de estimular colágeno, firmeza e preservar os contornos naturais da face.

Carolina Dieckmmann

Carolina Dieckmann por Reprodução
Carolina Dieckmann por Reprodução
Carolina Dieckmann e Preta Gil são muito amigas por Reprodução / Redes Sociais
Carolina Dieckmann e Preta Gil por Reprodução
Carolina Dieckmann em 2025 e em 2001, durante Laços de Família por Reprodução/Instagram e Roberto Steinberger/Globo
Carolina Dieckmann rebateu comentários sobre seu corpo por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmann como Lumiar em Vai na Fé (2023) por Reprodução
Carolina Dieckmann por Reprodução
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Carolina Dieckmann por Reprodução

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A sessão do procedimento coreano, que pode chegar a custar até R$ 28 mil, foi detalhada por Carolina, que costuma escolher técnicas não-invasivas para manter a beleza aos 47 anos.

"Hoje eu vou fazer um procedimento e vou mostrar para vocês. Não preciso mudar nada e não quero mudar nada, só dar uma melhoradinha", explicou a atriz.

"Fui envelhecendo na frente das pessoas desta maneira, sem muita neura", contou ela, que gosta da maturidade. "Tudo melhorou. Acho que gostei das transformações", garantiu em entrevista à revista Quem.

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Carolina Dieckmmann

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