Carolina Dieckmmann mostra ‘novo rosto’ após procedimento que custa até R$ 28 mil

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Felipe Sena
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 17:50
Carolina Dieckmmann exibiu o novo visual após marcar presença na noite desta quarta-feira (26) em um desfile em celebração aos 50 anos de uma marca de moda, no MASP, em São Paulo.
A atriz fez um procedimento estético no rosto, após ser submetida a uma radiofrequência monopolar, tecnologia que usa aquecimento controlador dos tecidos com o intuito de estimular colágeno, firmeza e preservar os contornos naturais da face.
Carolina Dieckmmann
A sessão do procedimento coreano, que pode chegar a custar até R$ 28 mil, foi detalhada por Carolina, que costuma escolher técnicas não-invasivas para manter a beleza aos 47 anos.
"Hoje eu vou fazer um procedimento e vou mostrar para vocês. Não preciso mudar nada e não quero mudar nada, só dar uma melhoradinha", explicou a atriz.
"Fui envelhecendo na frente das pessoas desta maneira, sem muita neura", contou ela, que gosta da maturidade. "Tudo melhorou. Acho que gostei das transformações", garantiu em entrevista à revista Quem.