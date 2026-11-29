ENTENDA

'Carolina Ferraz' associado à pornografia: atriz receberá R$ 200 mil após quase 20 anos de disputa na Justiça contra empresa de domínios

NIC.br foi responsabilizado por permitir o registro de um site com o nome da artista que divulgava conteúdo pornográfico; decisão do STJ negou recurso da entidade

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 11:49

Carolina Ferraz Crédito: Reprodução/Instagram

Carolina Ferraz receberá uma indenização de R$ 200 mil após uma disputa judicial iniciada em 2008 contra o NIC.br, entidade responsável pelo registro de endereços de sites terminados em ".br". A atriz questionou o uso indevido de seu nome em um domínio que direcionava para uma página de conteúdo pornográfico, registrada sem sua autorização.

A informação foi divulgada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), que rejeitou um recurso do NIC.br e confirmou a possibilidade de responsabilização civil da entidade por danos causados a terceiros quando permite registros indevidos.

Carolina Ferraz compartilhou registros das filha com o neto 1 de 7

O endereço "www.carolinaferraz.com.br" havia sido registrado pela empresa K1 Estacionamento LTDA. Segundo o entendimento da Justiça, o NIC.br não adotou mecanismos de controle suficientes para verificar os pedidos antes de aprovar o uso do domínio.

Atualmente, o endereço não pertence à atriz nem à empresa envolvida no processo. Ele é utilizado por uma psicóloga obstétrica.

Empresa registrava milhares de domínios e cobrava pela transferência

Além do endereço associado a Carolina Ferraz, a K1 Estacionamento LTDA mantinha milhares de outros domínios, com publicações de caráter indecente e alusões a crimes. A empresa exigia dinheiro para transferir a titularidade dos endereços.

Na análise do caso, prevaleceu o voto do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que entendeu que o NIC.br tinha o dever de agir com cuidado na administração do sistema de registros. Segundo o magistrado, a entidade poderia ter adotado filtros para impedir cadastros que violassem direitos de terceiros.

O ministro também considerou que, por deter o monopólio do registro de domínios com a terminação ".br", o NIC.br deveria responder pelos riscos relacionados ao funcionamento do serviço. O sistema segue o princípio "First Come, First Served", pelo qual o primeiro interessado a solicitar um endereço tem prioridade para utilizá-lo.

A relatora do processo, ministra Nancy Andrighi, apresentou entendimento diferente e ficou vencida. Para ela, a entidade não poderia ser responsabilizada automaticamente por atos ilícitos cometidos por terceiros que utilizassem os domínios registrados. Em sua avaliação, o NIC.br atuava como órgão registrador e não tinha obrigação de investigar previamente a legitimidade de todos os nomes solicitados.

Processo de Carolina Ferraz ficou anos parado

A ação foi iniciada em 2008, mas passou anos sem avançar enquanto o Judiciário aguardava o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), da constitucionalidade do Marco Civil da Internet e da extensão da responsabilidade dos provedores de serviços na rede.