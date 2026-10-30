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Carolina Ferraz se torna avó pela primeira vez! Filha anuncia nascimento do bebê

Valentina Cohen, de 30 anos, compartilhou o primeiro registro do filho, fruto do relacionamento com o empresário Samraan Husain

Felipe Sena

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 20:49

Família de Carolina Ferraz ganhou um novo integrante Crédito: Reprodução | Instagram

A família de Carolina Ferraz ganhou um novo integrante. Aos 58 anos, a atriz e apresentadora se tornou avó pela primeira vez após o nascimento do filho de Valentina Cohen, sua filha mais velha, de 30 anos. A novidade foi anunciada pela própria mãe nas redes sociais, com uma foto do recém-nascido dormindo ao lado do cachorro da família.

"Meus meninos", escreveu Valentina na publicação, que recebeu uma declaração carinhosa da mãe nos comentários. "Coisa mais linda do mundo!", reagiu Carolina. Até o momento, o nome e a data de nascimento da criança não foram divulgados.

Carolina Ferraz compartilhou registros das filha com o neto 1 de 7

O bebê é fruto do casamento de Valentina com o empresário norte-americano Samraan Husain. A jovem é filha de Carolina Ferraz com o publicitário Mario Cohen. Além dela, a apresentadora também é mãe de Isabel, de 11 anos, de seu relacionamento com o médico Marcelo Marins.

Carolina Ferraz celebra chegada do primeiro neto

A atriz também comemorou a chegada do neto em uma publicação própria. Em um texto emocionado, revelou a felicidade de acompanhar a filha na maternidade e testemunhar o início de uma nova fase na vida da família.

"Agora é minha vez de espalhar por aí que já sou avó!! Nem acredito na alegria imensa que é ver minha filha hoje adulta, seguindo seu caminho e criando sua própria família. Não poderia ter mais orgulho de você, minha bbyka adorada! O Sam, parceiro maravilhoso que te acompanha todos esses anos e já são dez juntos, meu amigo, por quem também tenho um amor imenso", escreveu.

Carolina ainda relembrou o momento em que esteve ao lado da filha durante o parto e destacou a emoção de vê-la assumir a maternidade. A atriz também celebrou a chegada do menino à família e o novo papel de Isabel como tia.