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Carro de Lito Sousa é colocado à venda em meio a tratamento

Volvo XC60 T8 do influenciador tem apenas 22 mil km; saiba o valor estimado

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 08:40

Lito Sousa
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central Crédito: Reprodução

O Volvo XC60 T8 de Lito Sousa foi colocado à venda em meio ao tratamento do influenciador contra a Doença de Creutzfeldt-Jakob. O veículo, que tem apenas 22 mil quilômetros rodados, será preparado para a negociação por Vitor Hugo Dias, criador de conteúdo automotivo e amigo de Lito.

Vitor contou pelas redes sociais que recebeu um pedido de Mila Seidl, esposa de Lito, para cuidar do carro até que ele seja vendido. Segundo ele, a amizade com o influenciador vem desde 2017.

Estrutura preparada para o home care de Lito Sousa

Estrutura preparada para o home care de Lito Sousa por Reprodução
Estrutura preparada para o home care de Lito Sousa por Reprodução
Estrutura preparada para o home care de Lito Sousa por Reprodução
Estrutura preparada para o home care de Lito Sousa por Reprodução
Estrutura preparada para o home care de Lito Sousa por Reprodução
Estrutura preparada para o home care de Lito Sousa por Reprodução
Estrutura preparada para o home care de Lito Sousa por Reprodução
Estrutura preparada para o home care de Lito Sousa por Reprodução
Estrutura preparada para o home care de Lito Sousa por Reprodução
Estrutura preparada para o home care de Lito Sousa por Reprodução
Estrutura preparada para o home care de Lito Sousa por Reprodução
Lito Sousa por Reprodução
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Estrutura preparada para o home care de Lito Sousa por Reprodução

"Recebi um chamado da Mila, esposa do Lito, para ajudar eles a cuidar do carro. O carro vai ser vendido, o Lito é importante para mim, temos uma amizade desde 2017 e estou dando essa força para vender a XC60 T8", afirmou.

Antes de anunciar o veículo, Vitor pretende deixar a SUV em boas condições. "Então antes de fazer tudo, vamos fazer um polimento e eu sou nojento, gosto de tudo impecável, ele já passou por lava-rápidos, há desgastes na pintura", disse.

O influenciador também relembrou o momento em que Lito comprou o carro. De acordo com Vitor, o veículo foi personalizado pelo dono e ainda está em estado de conservação considerado muito novo.

"O Lito deixou tudo do jeitinho dele e o carro é muito novo, tem 22 mil quilômetros apenas. Lembro quando ele pegou o carro, a gente tinha ido no casamento do Estevão pelo Mundo e ele estava superfeliz", relembrou.

Quanto custa o carro de Lito Sousa?

O Volvo XC60 T8 é um SUV híbrido de luxo que combina um motor 2.0 a combustão com um propulsor elétrico. A configuração pode chegar a 462 cv de potência.

Os preços do modelo no mercado de usados variam de acordo com o ano de fabricação e as condições do veículo, podendo ficar entre aproximadamente R$ 165 mil e R$ 400 mil.

Lito Sousa foi diagnosticado com doença rara e sem cura

Lito Sousa, conhecido pelo canal Aviões e Músicas por Reprodução|Redes sociais
Esposa de Lito Sousa revela que ele foi diagnosticado com doença rara e sem cura por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa, conhecido pelo canal Aviões e Músicas por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
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Lito Sousa, conhecido pelo canal Aviões e Músicas por Reprodução|Redes sociais

A decisão de vender o carro ocorre enquanto Lito enfrenta uma nova etapa do tratamento contra a Doença de Creutzfeldt-Jakob. Em vídeo publicado nas redes sociais, Mila explicou que o veículo não vem sendo utilizado e que a família decidiu reduzir os gastos relacionados à manutenção do automóvel.

A esposa do influenciador afirmou ainda que a venda não foi motivada diretamente pelos custos do tratamento, mas pela intenção de evitar despesas com um veículo que permaneceria parado por um período prolongado.

Lito recebeu recentemente a substância experimental ALN-6457, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizar a importação e o uso compassivo do medicamento. Ele foi o primeiro paciente humano a receber a substância experimental para a doença.

Em uma atualização publicada na última semana, Mila informou que Lito recebeu a medicação sem apresentar intercorrências relacionadas à substância. Na ocasião, ele permanecia internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por complicações provocadas pela própria doença e estava estável dentro de seu quadro clínico.

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Lito Sousa

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