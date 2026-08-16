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Carro elétrico criado por estudantes usa o sol como combustível e pode gerar energia além da necessária para rodar milhares de quilômetros

Protótipo combina células solares, baixo peso e soluções de eficiência para os deslocamentos urbanos.

  • Foto do(a) author(a) Kaíky Almeida
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Kaíky Almeida

  • Agência Correio

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 09:09

Mais de 1.700 células fotovoltaicas foram integradas à carroceria do protótipo elétrico.
Mais de 1.700 células fotovoltaicas foram integradas à carroceria do protótipo elétrico. Crédito: Divulgação / Clemson University

Um carro elétrico que fica parado por boa parte do dia parece estar à espera de seu próximo trajeto. Um protótipo criado por estudantes da Universidade Clemson, nos Estados Unidos, tenta inverter essa lógica. O veículo aproveita a luz solar para produzir energia enquanto circula e também durante o período em que permanece estacionado.

Chamado de Deep Orange 17 e batizado de Luminetta, o modelo foi desenvolvido por estudantes de pós-graduação em engenharia automotiva em parceria com a divisão de pesquisa e desenvolvimento da BMW. A proposta é alcançar um saldo energético positivo durante deslocamentos urbanos.

Carroceria vira fonte de energia

A principal característica do protótipo está espalhada pela própria carroceria. O veículo recebeu mais de 1.700 células fotovoltaicas integradas à superfície externa, capazes de alimentar o sistema de armazenamento de energia.

Para avaliar o desempenho em diferentes condições, os estudantes fizeram simulações considerando iluminação e clima de Greenville, nos Estados Unidos, Frankfurt, na Alemanha, Madri, na Espanha, e Mumbai, na Índia.

Em um deslocamento diário simulado de 20 quilômetros, o sistema solar produziu energia excedente suficiente para representar, em média, 50 quilômetros adicionais de autonomia por dia nas localidades analisadas.

Carros Elétricos

Células fotovoltaicas ocupam parte da superfície externa do Luminetta e captam energia solar. por Divulgação / Clemson University
Células fotovoltaicas ocupam parte da superfície externa do Luminetta e captam energia solar. por Divulgação / Clemson University
Projeto reuniu estudantes de engenharia automotiva no desenvolvimento de um protótipo elétrico com geração solar. por Divulgação / Clemson University
Projeto reuniu estudantes de engenharia automotiva no desenvolvimento de um protótipo elétrico com geração solar. por Divulgação / Clemson University
Projeto reuniu estudantes de engenharia automotiva no desenvolvimento de um protótipo elétrico com geração solar. por Divulgação / Clemson University
A carroceria do Luminetta foi projetada para receber células solares e contribuir para a geração de energia. por Divulgação / Clemson University
Estudantes da Universidade Clemson desenvolveram o protótipo elétrico Luminetta em parceria com a BMW. por Divulgação / Clemson University
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Células fotovoltaicas ocupam parte da superfície externa do Luminetta e captam energia solar. por Divulgação / Clemson University

Peso também ajuda

A geração de energia não é a única estratégia adotada para melhorar a eficiência. O Deep Orange 17 pesa apenas 550 quilos, um valor bastante reduzido para um veículo elétrico desse tipo.

A estrutura combina aço de alta resistência, alumínio, fibra de carbono e conexões metálicas produzidas por impressão 3D. A escolha de diferentes materiais permitiu trabalhar com uma estrutura mais leve sem abandonar as características necessárias ao projeto.

O desenho da carroceria também segue uma lógica específica. As formas foram inspiradas no peixe-cofre, conhecido em inglês como boxfish. A referência à natureza serviu para buscar uma configuração capaz de reduzir o atrito aerodinâmico e, ao mesmo tempo, preservar o espaço interno.

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Energia recuperada nas frenagens

O protótipo também utiliza frenagem regenerativa, sistema que permite recuperar parte da energia durante as desacelerações. O conjunto inclui ainda vetorização inteligente de torque e gerenciamento eletrônico do trem de força.

Dentro da cabine, o veículo conta com uma central multimídia capaz de mostrar dados de telemetria em tempo real. O sistema também possui integração com Apple CarPlay e Android Auto.

Projeto envolve estudantes

O desenvolvimento do veículo levou dois anos e envolveu 16 estudantes de mestrado, que participaram de diferentes etapas, desde a pesquisa inicial até a construção e os testes do protótipo funcional.

Depois da apresentação, o Deep Orange 17 permanecerá no Centro Internacional de Pesquisa Automotiva da Universidade Clemson, na Carolina do Sul, onde continuará servindo como plataforma para testes relacionados à mobilidade sustentável.

A universidade também informa que o projeto Deep Orange 17 foi desenvolvido com colaboração próxima de engenheiros da BMW e tem como objetivo criar um conceito de veículo elétrico integrado à energia solar.

A próxima etapa pública do projeto está prevista para a CES 2027, em Las Vegas. Até lá, a Luminetta permanece como um protótipo acadêmico que reúne geração solar, baixo peso e recuperação de energia em uma única proposta.

Tags:

Energia Elétrica Carros Ciência Tecnologia

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