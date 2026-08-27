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Casa de 500 m², piscina, celeiro de 400 m² e usina solar: expulso de Barretos e apontado como affair de Ana Castela, Cesar Rincon tem rancho luxuoso aos 26 anos

Influenciador se envolveu em uma confusão durante a Festa do Peão de Barretos e já havia chamado atenção ao mostrar a propriedade de luxo em Santa Catarina

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 09:20

O rancho milionário de Cesar Rincon
O rancho milionário de Cesar Rincon Crédito: Atuante Imóveis/Reprodução e Reprodução/Instagram

Cesar Rincon voltou aos holofotes após ser expulso da Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo, depois de se envolver em uma confusão com o influenciador Miguel Mendes. Aos 26 anos, o criador de conteúdo, que também é cantor e vem sendo apontado como affair de Ana Castela, chama atenção não apenas pelas polêmicas, mas também pelo patrimônio que exibe nas redes sociais.

Natural de Cristalina, em Goiás, Antônio César Rincon Filho ganhou popularidade na internet com sorteios, ações promocionais e vídeos envolvendo veículos modificados, como imensas picapes. Hoje, soma quase 9 milhões de seguidores e se apresenta nas redes como "realizador de sonhos".

O rancho milionário de Cesar Rincon

O rancho milionário de Cesar Rincon por Atuante Imóveis/Reprodução
O rancho milionário de Cesar Rincon por Atuante Imóveis/Reprodução
O rancho milionário de Cesar Rincon por Atuante Imóveis/Reprodução
O rancho milionário de Cesar Rincon por Atuante Imóveis/Reprodução e Reprodução/Instagram
O rancho milionário de Cesar Rincon por Atuante Imóveis/Reprodução
O rancho milionário de Cesar Rincon por Atuante Imóveis/Reprodução
O rancho milionário de Cesar Rincon por Atuante Imóveis/Reprodução
O rancho milionário de Cesar Rincon por Atuante Imóveis/Reprodução
O rancho milionário de Cesar Rincon por Atuante Imóveis/Reprodução
O rancho milionário de Cesar Rincon por Atuante Imóveis/Reprodução
O rancho milionário de Cesar Rincon por Atuante Imóveis/Reprodução
Ana Castela e Cesar Rincon por Reprodução/Instagram
O rancho milionário de Cesar Rincon por Atuante Imóveis/Reprodução
O rancho milionário de Cesar Rincon por Atuante Imóveis/Reprodução
O rancho milionário de Cesar Rincon por Atuante Imóveis/Reprodução
O rancho milionário de Cesar Rincon por Atuante Imóveis/Reprodução
O rancho milionário de Cesar Rincon por Atuante Imóveis/Reprodução
O rancho milionário de Cesar Rincon por Atuante Imóveis/Reprodução
O rancho milionário de Cesar Rincon por Atuante Imóveis/Reprodução e Reprodução/Instagram
O rancho milionário de Cesar Rincon por Atuante Imóveis/Reprodução
O rancho milionário de Cesar Rincon por Atuante Imóveis/Reprodução
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O rancho milionário de Cesar Rincon por Atuante Imóveis/Reprodução

A passagem por Barretos terminou em confusão. Segundo os relatos sobre o episódio, Rincon teria agredido Miguel Mendes com um cinto e danificado o trailer do influenciador. Ele precisou deixar o evento, no qual sua equipe havia investido cerca de R$ 6 milhões na produção de conteúdo.

Após a repercussão do caso, a equipe de marketing de Rincon afirmou que ele arcaria com os prejuízos provocados durante a confusão, tanto os relacionados ao festival quanto os causados ao influenciador.

Rancho de luxo em Santa Catarina

Seis meses antes da polêmica em Barretos, Rincon já havia mostrado aos seguidores outro lado de sua vida: o rancho que comprou em Santa Catarina. A propriedade reúne uma casa principal de dois andares, com aproximadamente 500 m², além de uma série de estruturas voltadas ao lazer e à criação de animais.

A residência tem quatro quartos, sendo três suítes, além de uma sala ampla com lareira, cozinha integrada e lavanderia. Na área externa, um dos destaques é a piscina de 12x5m, equipada com hidromassagem e sistema de tratamento com sal, sem uso de cloro.

Cesar Rincon

Cesar Rincon por Reprodução/Instagram
Cesar Rincon por Reprodução/Instagram
Cesar Rincon por Reprodução/Instagram
Cesar Rincon por Reprodução/Instagram
Cesar Rincon por Reprodução/Instagram
Cesar Rincon por Reprodução/Instagram
Cesar Rincon por Reprodução/Instagram
Cesar Rincon por Reprodução/Instagram
Cesar Rincon por Reprodução/Instagram
Cesar Rincon por Reprodução/Instagram
Cesar Rincon por Reprodução/Instagram
Cesar Rincon por Reprodução/Instagram
Cesar Rincon por Reprodução/Instagram
Cesar Rincon por Reprodução/Instagram
Cesar Rincon por Reprodução/Instagram
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Cesar Rincon por Reprodução/Instagram

O imóvel também conta com diferentes recursos de automação e infraestrutura. A propriedade possui energia trifásica subterrânea, usina solar de 12 kW, sistema de irrigação distribuído por 25 setores, iluminação ornamental, portão eletrônico e uma fonte decorativa na entrada.

Celeiro de 400 m² e lago privativo

O espaço dedicado aos animais também impressiona pelo tamanho. O rancho tem um celeiro de 400 m², onde foram construídas quatro baias destinadas à maternidade dos animais. O local ainda reúne cozinha e área de bar.

A propriedade conta ainda com espaços específicos para ovelhas e cabras, além de um galinheiro estruturado. Os patos também têm uma área própria, com uma casa flutuante instalada no lago particular.

Ana Castela e César Rincon

Ana Castela e César Rincon por Reprodução/Instagram
Ana Castela e César Rincon por Reprodução/Instagram
Ana Castela e César Rincon por Reprodução/Instagram
Ana Castela e César Rincon por Reprodução/Instagram
Ana Castela e César Rincon por Reprodução/Instagram
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Ana Castela e César Rincon por Reprodução/Instagram

Para os momentos de lazer, o rancho dispõe de um lago com gazebo e deck para pedalinhos, além de uma quadra poliesportiva, parque infantil com brinquedos e casinhas de madeira e uma área de fogo de chão.

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Tags:

ana Castela César Rincon

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