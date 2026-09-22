CASA E JARDIM

Casa limpa, mas com baratas: biólogo explica o detalhe da cozinha que mantém os insetos por perto

Uma pia molhada durante a noite e pequenos vazamentos podem oferecer às baratas um recurso essencial para permanecer no imóvel.



Kaíky Almeida

Agência Correio

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 21:22

A presença de água e umidade pode favorecer a permanência desses insetos dentro de casa. Crédito: Reprodução/Correio

Uma casa limpa não está necessariamente livre de baratas. Segundo o biólogo Matheus Fernandes Viola, doutor em Ecologia, Biodiversidade e Evolução e responsável técnico no controle de pragas urbanas, a presença de água pode ajudar a manter esses insetos dentro do imóvel.

Na cozinha, situações aparentemente banais, como deixar a pia molhada durante a noite, manter ralos abertos ou conviver com pequenos vazamentos, podem oferecer condições favoráveis para a permanência das baratas.

Casa limpa, mas com baratas: biólogo explica o detalhe da cozinha que pode manter os insetos por perto e mostra como reduzir água, umidade e outros atrativos 1 de 5

O controle, segundo o especialista, precisa considerar diferentes fatores do ambiente. Eles são reunidos no chamado conceito dos “4 As”: acesso, abrigo, alimento e água. Embora todos tenham importância, Viola aponta a disponibilidade de água como um elemento que pode sustentar a praga dentro da residência.

A água faz diferença

A primeira medida é observar onde a umidade está sendo acumulada. Vazamentos em pias, sifões, torneiras e registros devem ser corrigidos. Bancadas e pias também precisam ser secas antes de dormir.

Outros pontos podem passar despercebidos. Bandejas de geladeira que acumulam gotejamento, recipientes com água e pratinhos de plantas estão entre os locais citados pelo biólogo.

A orientação é reduzir ao máximo a disponibilidade de água, principalmente durante a noite. De acordo com Viola, a falta desse recurso interfere no ciclo de vida das baratas e dificulta a permanência delas no ambiente.

Menos lugares para esconder

Depois da umidade, outro ponto é o abrigo. Baratas podem encontrar proteção em frestas de móveis, caixas de papelão, motores de eletrodomésticos e áreas úmidas sob pias.

Por isso, o especialista recomenda reduzir o acúmulo de materiais, vedar frestas e fazer manutenção em armários, azulejos e rejuntes.

As barreiras físicas também ajudam. Passagens pequenas, entradas de tubulações, janelas e ralos devem receber atenção para dificultar a circulação dos insetos dentro da residência.

A entrada pode ocorrer ainda por meio de objetos e compras. Viola recomenda observar sacolas, caixas e embalagens levadas para dentro de casa, especialmente quando há possibilidade de presença da barata alemã, conhecida como francesinha, cujo nome científico é Blattella germanica.

Comida também importa

Controlar a água não significa deixar de lado os alimentos. Restos de comida, gordura e migalhas podem continuar oferecendo recursos para as baratas.

O biólogo recomenda armazenar os alimentos corretamente, retirar o lixo com frequência e limpar resíduos de utensílios e eletrodomésticos.

Outro cuidado é não deixar louça suja durante a noite. A ração de animais também deve permanecer bem fechada para não ficar disponível aos insetos.

Os quatro pontos juntos

O conceito dos 4 As mostra que o controle não depende de uma única mudança. Água, alimento, abrigo e acesso precisam ser observados ao mesmo tempo para tornar o ambiente menos favorável à instalação e à permanência das baratas.