EM ALTA

Casa sobre rodas por menos de R$ 60 mil: trailer Micro 240 surpreende com 3 camas, cozinha e banheiro em só 2,4 metros

Trailer Micro 240 é um dos menores da Europa, custa menos de R$ 60 mil e ainda cabe cozinha, três camas e um banheiro completo com chuveiro dentro dele

J

Juliana Matias

Agência Correio

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 16:16

Trailer Micro 240 é um dos menores da Europa, custa menos de R$ 60 mil e ainda cabe cozinha, três camas e um banheiro completo com chuveiro dentro dele Crédito: Reprodução/Youtube/Televisão Alemã

A fabricante alemã AnkerCaravan Berlin apresentou o Micro 240, um trailer de viagem minúsculo que estreou no Salão de Caravanas de Düsseldorf 2026, na Alemanha, e já é apontado como um dos menores da Europa. O objetivo da marca é claro: provar que tamanho pequeno não precisa significar espaço apertado ou pouca funcionalidade.

Imagine estacionar o Micro 240 à beira de um lago, abrir as janelas com tela contra insetos e sentir a brisa da manhã enquanto o café é preparado no fogão de duas bocas. Depois de um dia de trilha ou de praia, um banho quente no próprio banheiro do trailer, sem depender de instalações compartilhadas de camping, já parece um pequeno luxo. É esse tipo de experiência, compacta, mas com todo o essencial ao alcance da mão, que o Micro 240 promete entregar a quem sonha em rodar a Europa.

Brasileiro quebra recorde ao conhecer todos os países do mundo 1 de 11

Como um trailer tão pequeno cabe cozinha, camas e banheiro completo?

Apesar do corpo de apenas 2,4 metros (3,9 metros de comprimento total, incluindo o engate), o Micro 240 tem 2 metros de largura e 2,45 metros de altura, altura suficiente para ficar em pé dentro dele sem curvar a cabeça.

O layout interno segue o padrão de trailers turcos dessa categoria: uma cozinha compacta na frente, o banheiro encaixado no canto do lado do motorista e uma dinete na traseira que se transforma em cama. Na versão de três camas, ainda há um beliche articulado, ideal para uma criança ou para guardar bagagem extra.

O chassi é de aço galvanizado a quente com estrutura de alumínio, e a carroceria combina painéis compósitos e fibra de vidro, sem madeira na estrutura externa, o que ajuda a resistir melhor ao desgaste ao longo dos anos.

Quanto custa o trailer Micro 240 e o que vem incluso?

O Pacote Standard, a versão mais barata, sai por cerca de €10.000 (aproximadamente R$ 58 mil) e já inclui fogão elétrico de duas bocas, pia de aço inoxidável, geladeira pequena, banheiro químico portátil, tapetes, janelas com vidro resistente a riscos, cortinas integradas, telas contra insetos e um reservatório de água de 55 litros.

Quem quiser mais autonomia pode escolher o Pacote Full, a partir de €14.000 (cerca de R$ 81 mil), que soma sistema de energia solar, eixo com freio, freio de inércia, toldo, aquecedor a diesel e isolamento térmico reforçado.

No topo da linha está o Pacote Ultra, com inversor, bateria de lítio, banheiro tipo cassete e aquecedor de água, por cerca de €16.000 (perto de R$ 93 mil), ainda assim, um valor competitivo se comparado a outros modelos do mesmo porte vendidos na Europa.

Vazio, o Micro 240 pesa apenas 440 kg, com capacidade máxima de carga de 750 kg, podendo ser adaptado para suportar até 1.000 kg.

Vale a pena apostar em um trailer tão compacto?

Para quem busca um primeiro trailer, uma segunda casa de fim de semana ou uma opção mais barata de mobilidade para viajar, o Micro 240 se destaca justamente por unir preço baixo, construção robusta e um nível de conforto pouco comum em modelos dessa faixa de tamanho.