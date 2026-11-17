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Casada com bilionário, influenciadora brasileira revela que não tem babá para cuidar da filha: ‘Cansativo’

Franciny Ehlke abriu o coração sobre o momento de cansaço, mas ressaltou que tem aproveitado o momento com a filha Zara

Felipe Sena

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 16:47

Zara é a primeira filha de Franciny Ehlke e Tony Maleh Crédito: Reprodução | Instagram

Franciny Ehlke casou a pouco tempo com o bilionário Tony Maleh, e mesmo com todas as regalias de uma vida de luxo, a influenciadora revelou através de um vídeo publicado nesta terça-feira (17) que não tem babá para cuidar da filha Zara, que nasceu em 4 de novembro deste ano.

A influenciadora publicou um vídeo trocando a fralda da bebê nos Stories do Instagram, e uma seguidora perguntou: “Fran, você não tem babá?”, e a influenciadora respondeu que “não”.

Nasceu Zara, primeira filha de Franciny Ehlke com Tony Maleh 1 de 5

“Não tenho, gente. Eu sei que babá ajuda muito, mas por enquanto tô querendo ver como a gente se adapta por aqui”, disse.

Franciny explicou que tem ajuda da mãe e do esposo, o empresário de 37 anos, a quem chamou de “Momô”.

“Minha mãe tá me ajudando muito, muito mesmo, e o Momô também, quando chega do trabalho”, explicou a influenciadora.

No entanto, Franciny admitiu que a rotina tem sido cansativa, mas está aproveitando a fase. “Tem hora que a Zarinha só quer o meu colo e o meu peito mesmo. Tá mega cansativo, sim, mas eu tô curtindo muito ter ela aqui agarradinha em mim. Sei que daqui a pouco ela cresce e eu vou morrer de saudade desse padrinho de gente dormindo no meu colo”, completou.

Desde que voltou para casa, a influenciadora tem mostrado a rotina com a filha nas redes sociais. Nos primeiros dias, ela falou sobre dificuldades na amamentação. “Está eu e Zarinha, aprendendo a amamentar e mamar. É difícil mesmo”, disse na época.