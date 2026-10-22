Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Casada com bilionário, influenciadora de 27 anos tem fazenda do tamanho de 84 campos de futebol com 80 mangueiras e até lhamas; local já foi cenário de filme com Sandy

Propriedade de Franciny Ehlke e Tony Maleh tem mansão com oito quartos, piscina, sauna, pomar com mais de 80 mangueiras e já foi cenário de filme com Sandy

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 16:59

Fazenda de Franciny Ehlke e Tony Maleh
Fazenda de Franciny Ehlke e Tony Maleh Crédito: Reprodução

Uma fazenda de 600 mil metros quadrados, com lago particular, piscina, sauna, oito quartos e até um casal de lhamas. Esse é o refúgio da influenciadora Franciny Ehlke, de 27 anos, e do marido, o empresário bilionário Tony Maleh, no interior de São Paulo. A propriedade, equivalente a aproximadamente 60 hectares, também possui estrutura para receber helicópteros e uma extensa área verde, além de ter servido de cenário para um filme estrelado por Sandy e Fábio Porchat.

A dimensão do imóvel impressiona, mas são os detalhes que tornam a fazenda ainda mais curiosa. Além da mansão construída na década de 1960, o terreno abriga um pomar com mais de 80 mangueiras, outras árvores frutíferas, espaços destinados aos animais e acomodações independentes para hóspedes.

Fazenda de Franciny Ehlke e Tony Maleh

Fazenda de Franciny Ehlke e Tony Maleh por Reprodução
Fazenda de Franciny Ehlke e Tony Maleh por Reprodução
Fazenda de Franciny Ehlke e Tony Maleh por Reprodução
Fazenda de Franciny Ehlke e Tony Maleh por Reprodução
Fazenda de Franciny Ehlke e Tony Maleh por Reprodução
Fazenda de Franciny Ehlke e Tony Maleh por Reprodução
Fazenda de Franciny Ehlke e Tony Maleh por Reprodução
Fazenda de Franciny Ehlke e Tony Maleh por Reprodução
Fazenda de Franciny Ehlke e Tony Maleh por Reprodução
Fazenda de Franciny Ehlke e Tony Maleh por Reprodução
Fazenda de Franciny Ehlke e Tony Maleh por Reprodução
Fazenda de Franciny Ehlke e Tony Maleh por Reprodução
1 de 12
Fazenda de Franciny Ehlke e Tony Maleh por Reprodução

Franciny mostrou a propriedade em um vídeo publicado no YouTube em abril de 2025, quando Tony ainda era seu noivo. Durante o passeio, contou que os dois costumavam deixar a capital paulista para aproveitar os fins de semana no local. Na época, também revelou planos de modernizar a residência e transformar parte do terreno em um complexo esportivo.

A casa principal conserva características da construção original. No andar superior, ficam os oito quartos, que seguem uma decoração semelhante, mas apresentam diferenças de tamanho e estrutura. Alguns possuem camas adicionais para acomodar famílias com crianças, enquanto os dormitórios voltados para os fundos oferecem varandas individuais. Um deles conta ainda com banheira.

Leia mais

Imagem - Quem treina de manhã sai na frente? Personal trainers revelam vantagem da musculação nas primeiras horas do dia

Quem treina de manhã sai na frente? Personal trainers revelam vantagem da musculação nas primeiras horas do dia

Imagem - Prima de Lua Blanco conta detalhes do câncer, relembra últimos momentos e revela segredo que atriz guardou: 'Ninguém mais ali sabia'

Prima de Lua Blanco conta detalhes do câncer, relembra últimos momentos e revela segredo que atriz guardou: 'Ninguém mais ali sabia'

Imagem - Modelo que desapareceu fala pela primeira vez sobre o caso e revela o que aconteceu: 'Percebeu que eu não estava bem'

Modelo que desapareceu fala pela primeira vez sobre o caso e revela o que aconteceu: 'Percebeu que eu não estava bem'

No térreo, os ambientes foram pensados para receber visitantes. A sala de jantar comporta 14 pessoas, e a residência possui sala de estar com lareira, churrasqueira, sala de sinuca, copa, despensa e lavanderia externa. A cozinha é equipada com três geladeiras e dois freezers.

Apesar da estrutura, Franciny identificou pontos que gostaria de modificar. Um deles era justamente a cozinha, que recebia pouca luz natural por causa das janelas pequenas, características da construção antiga. A influenciadora pretendia ampliar as aberturas para deixar o espaço mais iluminado. Um escritório, utilizado como depósito durante a gravação, também estava entre os ambientes que poderiam passar por mudanças.

Na área externa, a piscina tem vista para a paisagem verde e divide espaço com sauna, redes, sofás, mesa de pingue-pongue, cama elástica e parquinho infantil. O lago particular fica em outra parte do terreno, próximo à área escolhida para receber futuras instalações esportivas.

Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho

Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
1 de 37
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram

O projeto apresentado pelo casal incluía quadras de tênis, basquete, beach tennis e vôlei de praia, além da ampliação de uma academia provisória instalada perto da casa. As quadras seriam construídas em níveis diferentes para evitar que a areia das modalidades de praia se espalhasse pelos demais espaços. Na época do vídeo, os trabalhos de terraplanagem já haviam começado.

Os animais também têm uma área reservada na propriedade. Entre os moradores estão galinhas, cachorros e um casal de lhamas, presenteado a Franciny e Tony por um amigo. Os cavalos Sky e Chase também pertencem ao casal, mas estavam fora da fazenda, em treinamento, quando o vídeo foi gravado.

Leia mais

Imagem - Grávida, Franciny Ehlke é acusada de exagerar em procedimentos faciais e rebate crítica sobre aparência: 'O preenchimento se chama gravidez'

Grávida, Franciny Ehlke é acusada de exagerar em procedimentos faciais e rebate crítica sobre aparência: 'O preenchimento se chama gravidez'

Imagem - Cópia da mãe? Franciny Ehlke mostra rosto da filha em ultrassom e fã dispara: 'O nariz é seu'

Cópia da mãe? Franciny Ehlke mostra rosto da filha em ultrassom e fã dispara: 'O nariz é seu'

Imagem - Franciny Ehlke e Tony Maleh revelam o sexo do primeiro filho; saiba se é menino ou menina

Franciny Ehlke e Tony Maleh revelam o sexo do primeiro filho; saiba se é menino ou menina

O pomar reúne mais de 80 mangueiras, além de coqueiros, caquizeiros e outras espécies frutíferas. Durante o passeio, Franciny mostrou novas mudas que haviam sido plantadas, algumas delas escolhidas por sugestão do empresário.

Para acomodar convidados, a propriedade conta com duas construções próximas à garagem. Uma possui duas suítes, enquanto a outra tem dois quartos e um banheiro. Há ainda uma residência separada para os funcionários.

A fazenda também já apareceu nas telas do cinema. Parte do filme "Evidências do Amor", protagonizado por Sandy e Fábio Porchat, foi gravada na propriedade.

Quem é o marido bilionário de Franciny Ehlke?

Tony Maleh ganhou maior visibilidade pública depois de assumir o relacionamento com a influenciadora, iniciado em 2025. Os dois se casaram em outubro daquele ano, durante uma cerimônia realizada na Itália. O relacionamento também chamou atenção pelos presentes de alto valor. Entre eles está uma aliança avaliada em aproximadamente R$ 5,1 milhões, segundo informações divulgadas pela CNN Brasil.

Em abril de 2026, Franciny anunciou a primeira gravidez. À espera de uma menina, a influenciadora relatou, em junho, que enfrentava episódios intensos de enjoo e vômito, que chegavam a prejudicar sua alimentação.

Além da carreira na internet, iniciada ainda na adolescência, Franciny construiu seu próprio negócio no setor de beleza. Em 2021, lançou a marca de cosméticos FRAN by Franciny Ehlke, desenvolvida em parceria com a MBOOM. Em entrevista ao UOL, em 2024, afirmou que a empresa havia alcançado R$ 130 milhões em faturamento nos primeiros 18 meses de operação.

Mais recentes

Imagem - Trisal? Apontada como amante de Belo, empresária explica relação com o cantor e Rayane Figliuzzi

Trisal? Apontada como amante de Belo, empresária explica relação com o cantor e Rayane Figliuzzi
Imagem - Não será Joquebede! Pyong Lee revela que utilizou nome fictício para filha em ação de conscientização ao bullying

Não será Joquebede! Pyong Lee revela que utilizou nome fictício para filha em ação de conscientização ao bullying
Imagem - O que motivou o término de Gracyanne Barbosa e Gabriel Cardoso após 9 meses de namoro

O que motivou o término de Gracyanne Barbosa e Gabriel Cardoso após 9 meses de namoro