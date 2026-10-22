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Casada com bilionário, influenciadora de 27 anos tem fazenda do tamanho de 84 campos de futebol com 80 mangueiras e até lhamas; local já foi cenário de filme com Sandy

Propriedade de Franciny Ehlke e Tony Maleh tem mansão com oito quartos, piscina, sauna, pomar com mais de 80 mangueiras e já foi cenário de filme com Sandy

Fernanda Varela

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 16:59

Fazenda de Franciny Ehlke e Tony Maleh Crédito: Reprodução

Uma fazenda de 600 mil metros quadrados, com lago particular, piscina, sauna, oito quartos e até um casal de lhamas. Esse é o refúgio da influenciadora Franciny Ehlke, de 27 anos, e do marido, o empresário bilionário Tony Maleh, no interior de São Paulo. A propriedade, equivalente a aproximadamente 60 hectares, também possui estrutura para receber helicópteros e uma extensa área verde, além de ter servido de cenário para um filme estrelado por Sandy e Fábio Porchat.

A dimensão do imóvel impressiona, mas são os detalhes que tornam a fazenda ainda mais curiosa. Além da mansão construída na década de 1960, o terreno abriga um pomar com mais de 80 mangueiras, outras árvores frutíferas, espaços destinados aos animais e acomodações independentes para hóspedes.

Fazenda de Franciny Ehlke e Tony Maleh 1 de 12

Franciny mostrou a propriedade em um vídeo publicado no YouTube em abril de 2025, quando Tony ainda era seu noivo. Durante o passeio, contou que os dois costumavam deixar a capital paulista para aproveitar os fins de semana no local. Na época, também revelou planos de modernizar a residência e transformar parte do terreno em um complexo esportivo.

A casa principal conserva características da construção original. No andar superior, ficam os oito quartos, que seguem uma decoração semelhante, mas apresentam diferenças de tamanho e estrutura. Alguns possuem camas adicionais para acomodar famílias com crianças, enquanto os dormitórios voltados para os fundos oferecem varandas individuais. Um deles conta ainda com banheira.

No térreo, os ambientes foram pensados para receber visitantes. A sala de jantar comporta 14 pessoas, e a residência possui sala de estar com lareira, churrasqueira, sala de sinuca, copa, despensa e lavanderia externa. A cozinha é equipada com três geladeiras e dois freezers.

Apesar da estrutura, Franciny identificou pontos que gostaria de modificar. Um deles era justamente a cozinha, que recebia pouca luz natural por causa das janelas pequenas, características da construção antiga. A influenciadora pretendia ampliar as aberturas para deixar o espaço mais iluminado. Um escritório, utilizado como depósito durante a gravação, também estava entre os ambientes que poderiam passar por mudanças.

Na área externa, a piscina tem vista para a paisagem verde e divide espaço com sauna, redes, sofás, mesa de pingue-pongue, cama elástica e parquinho infantil. O lago particular fica em outra parte do terreno, próximo à área escolhida para receber futuras instalações esportivas.

Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho 1 de 37

O projeto apresentado pelo casal incluía quadras de tênis, basquete, beach tennis e vôlei de praia, além da ampliação de uma academia provisória instalada perto da casa. As quadras seriam construídas em níveis diferentes para evitar que a areia das modalidades de praia se espalhasse pelos demais espaços. Na época do vídeo, os trabalhos de terraplanagem já haviam começado.

Os animais também têm uma área reservada na propriedade. Entre os moradores estão galinhas, cachorros e um casal de lhamas, presenteado a Franciny e Tony por um amigo. Os cavalos Sky e Chase também pertencem ao casal, mas estavam fora da fazenda, em treinamento, quando o vídeo foi gravado.

O pomar reúne mais de 80 mangueiras, além de coqueiros, caquizeiros e outras espécies frutíferas. Durante o passeio, Franciny mostrou novas mudas que haviam sido plantadas, algumas delas escolhidas por sugestão do empresário.

Para acomodar convidados, a propriedade conta com duas construções próximas à garagem. Uma possui duas suítes, enquanto a outra tem dois quartos e um banheiro. Há ainda uma residência separada para os funcionários.

A fazenda também já apareceu nas telas do cinema. Parte do filme "Evidências do Amor", protagonizado por Sandy e Fábio Porchat, foi gravada na propriedade.

Quem é o marido bilionário de Franciny Ehlke?

Tony Maleh ganhou maior visibilidade pública depois de assumir o relacionamento com a influenciadora, iniciado em 2025. Os dois se casaram em outubro daquele ano, durante uma cerimônia realizada na Itália. O relacionamento também chamou atenção pelos presentes de alto valor. Entre eles está uma aliança avaliada em aproximadamente R$ 5,1 milhões, segundo informações divulgadas pela CNN Brasil.

Em abril de 2026, Franciny anunciou a primeira gravidez. À espera de uma menina, a influenciadora relatou, em junho, que enfrentava episódios intensos de enjoo e vômito, que chegavam a prejudicar sua alimentação.