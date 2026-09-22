ESPERANÇA

Casados há 49 dias, esposa de empresário desaparecido com cantor Rick faz apelo: 'Eu te espero'

Lívia Avelar pediu orações pelo marido e revelou que o dispositivo de emergência da aeronave não chegou a ser acionado

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 08:27

Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram há 49 dias Crédito: Reprodução/Instagram

Lívia Avelar, esposa do empresário Bruno Avelar, usou as redes sociais para se pronunciar sobre o desaparecimento do marido. Bruno é um dos ocupantes do helicóptero que sumiu na região da Serra de Santa Catarina na segunda-feira (21), voo que também levava o cantor sertanejo Rick, da dupla com Renner.

Esposa de empresário desaparecido com cantor Rick faz apelo 1 de 12

Em uma publicação emocionada, a jornalista pediu que os seguidores evitem espalhar boatos e concentrem as energias apenas em orações. Lívia demonstrou otimismo no trabalho das equipes de resgate e afirmou acreditar em um milagre para que todos voltem para casa em segurança.

O grande pilar de esperança da família é a falta de vestígios de uma tragédia trágica. Segundo Lívia, até o momento não existe nenhuma confirmação de que o helicóptero tenha caído na mata. Ela também revelou que o sistema automático de emergência da aeronave não foi ativado em nenhum momento durante o trajeto.

Lívia Avelar e Bruno Avelar estão casados há menos de dois meses 1 de 22

Lívia e Bruno oficializaram a união há apenas 49 dias, no início de agosto. Nas últimas semanas, os dois vinham dividindo com os seguidores diversos registros da nova fase, incluindo viagens e encontros com amigos.

Na carta aberta postada em meio às buscas em Urubici e São Joaquim, ela declarou todo o seu amor ao marido e reforçou a fé em um final feliz. "Você é o meu melhor sorriso! A minha melhor parte! Meu porto seguro! Eu te espero, meu amor. Temos muito ainda que construir juntos", escreveu a jornalista.

Leia na íntegra as postagens de Lívia Avelar:

"Nós temos um Deus, um Deus vivo que não nos desampara! Meu amor eu sei que você está seguro e protegido pelas mãos do Senhor! Jaja vamos te encontrar e esse será mais um testemunho na sua vida e na nossa história. Você é o meu melhor sorriso! A minha melhor parte! Meu Porto Seguro! Nesse momento pedimos apenas orações. Sem especulações. Não temos nenhuma notícia ainda de queda e o dispositivo de emergência da aeronave não foi acionado! Por isso cremos que a boa nova virá em breve! Eu te espero meu amor! Temos muito ainda que construir juntos! E o nome do Senhor será glorificado"

"Seguimos incansavelmente nas buscas. Foram reforçadas as equipes em solo e mais aeronaves estão vindo. Ainda não temos nenhuma informação de queda e seguimos crendo que eles estão seguros aguardando socorro! Continue firme meu amor! Jaja estaremos juntos glorificando os feitos do Senhor! Será mais um lindo testemunho! Estamos em oração por vocês! Aguenta firme meu herói..."

"Agradecemos todas as orações, apoio e demonstrações de carinho! Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Seguimos numa corrente do bem emanando boas vibrações e crendo 100% no milagre do Senhor!"

Leia o comunicado oficial sobre o desaparecimento de Bruno:

A aeronave em que viajavam Bruno Avelar, o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, o videomaker Paulo Soares e o piloto perdeu comunicação e, neste momento, estamos acompanhando a situação de perto e aguardando novas informações. Até o momento, não há confirmação oficial de acidente envolvendo a aeronave.

Pedimos cautela, responsabilidade e respeito a todos os ocupantes e aos seus familiares neste momento, principalmente para que não sejam divulgadas especulações, boatos ou informações que ainda não tenham sido oficialmente confirmadas. Seguimos aguardando informações das autoridades responsáveis e o restabelecimento do contato.