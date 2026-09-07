SOLIDARIEDADE

Casal adota cachorros de vendedor ambulante atropelado e emociona a web com promessa

Após a morte de Seu Lourival, dois pitbulls ficaram desamparados e agora buscam um lar

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 08:08

Casal adota cachorros de vendedor ambulante atropelado e emociona a web com promessa Crédito: Reprodução/Instagram

A trágica morte de um vendedor ambulante na Tijuca, no Rio de Janeiro, deu início a uma corrente de solidariedade para cuidar de seus fiéis companheiros. Seu Lourival, conhecido na região pelo carisma e pela dedicação exemplar aos animais, a quem oferecia sempre o melhor que podia, foi vítima de um atropelamento em junho e não resistiu aos ferimentos. Com a partida repentina do tutor, os pitbulls Rei e Mel ficaram sem abrigo, mobilizando o casal Letícia e André a assumirem a responsabilidade de acolhê-los temporariamente.

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A adaptação dos cães tem sido marcada por momentos de forte emoção e saudade profunda. Letícia relatou que, em uma caminhada recente pela rua já no escuro, Mel avistou um homem com características físicas semelhantes às de Seu Lourival empurrando um carrinho de compras e parou estática, observando o desconhecido como se esperasse reencontrar o antigo dono. Apesar da fama de "bravo" devido ao porte robusto de Rei, que também carrega marcas de um atropelamento passado e lesão no fêmur, e da doçura evidente de Mel, os dois animais conquistaram a rotina da casa, embora o espaço pequeno de um apartamento exija uma solução definitiva.

O amor de Seu Lourival pelos bichos não era novidade e já havia protagonizado outras histórias marcantes, como quando sua cachorrinha Princesa foi roubada do local de trabalho. Na época, o ambulante chorou todos os dias durante o período de desaparecimento até reencontrá-la.